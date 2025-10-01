Romania, quốc gia cuối cùng ở châu Âu sử dụng xe tăng T-55 và biến thể TR-85, đang có kế hoạch thay thế đội xe tăng cũ bằng xe tăng mới. Chúng ta đang nói về 216 chiến xa cùng lúc, cùng với 76 xe chuyên dụng khác trên cùng khung gầm. Tất cả sẽ bổ sung cho đội hình 54 chiếc M1A2 SEP v3 Abrams của Mỹ đã được đặt hàng.

Theo DefenseRomania, một yêu cầu mua sắm đã được đệ trình lên quốc hội Romania trong tuần này, ước tính chi phí mua sắm khoảng 6,5 tỷ euro. Con số trên tương đương khoảng 30 triệu euro mỗi xe tăng, nếu chỉ tính riêng 216 chiến xa và 22,26 triệu euro nếu tính cả các xe bọc thép đặc biệt bổ sung.

Một điểm quan trọng của hợp đồng tương lai là việc sản xuất phải được nội địa hóa. Hơn nữa chúng ta đang nói đến hầu hết các thành phần, bao gồm thân xe, thiết bị ngắm bắn, bao gồm cả những khí tài liên quan đến hệ thống vũ khí.

Việc lắp ráp, tích hợp linh kiện và cụm lắp ráp, cũng như thử nghiệm cuối cùng cũng sẽ được thực hiện tại quốc gia này. Tất nhiên sau giai đoạn phát triển trên, việc bảo trì tiếp theo do ngành công nghiệp địa phương đảm nhiệm cũng được lên kế hoạch.

Xe tăng TR-85 - bản sửa đổi dựa trên T-55 của Romania.

Hiện tại báo chí biết rằng các lựa chọn chính đang được xem xét là Leopard 2A8 của Đức và K2 của Hàn Quốc. Nhà sản xuất Hyundai, đang đưa ra một đề nghị rất có lợi cho việc nội địa hóa và chuyển giao công nghệ, điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến thỏa thuận tương tự dành cho Ba Lan.

Hiện tại lựa chọn được ưa chuộng đang dần xuất hiện, vì K2 có mức giá dễ chịu khoảng 20 triệu đô la hoặc hơn một chút, sản lượng cao nhất thế giới và sẵn sàng hợp tác với ngành công nghiệp địa phương. Thêm vào đó, Romania hiện đang nội địa hóa việc sản xuất pháo tự hành K9 của Hàn Quốc.

Đồng thời, Đức có thể tìm cách lách luật bằng các đề xuất riêng, chẳng hạn như tham gia hợp đồng sản xuất chung xe tăng Leopard 2A8 mà Litva, Cộng hòa Séc, Hà Lan đã ký kết, và Croatia cũng đang có kế hoạch tham gia. Cuộc đua dự kiến sẽ có kết quả trong thời gian sắp tới.