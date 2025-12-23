Quốc gia Đông Nam Á mời thầu thăm dò 8 lô dầu khí trữ lượng hàng tỷ thùng, mơ thành ‘cường quốc’ dầu mỏ sản lượng 1 triệu thùng/ngày

Indonesia đã mở thầu tám lô thăm dò mới khi nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tìm cách tăng cường trữ lượng và sản lượng hydrocarbon trong nước.

Theo một tài liệu của Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia được công bố hôm 22/12, các bên quan tâm có thể nộp hồ sơ dự thầu trước ngày 5/2/2026 đối với các lô thăm dò trên đất liền và ngoài khơi Tapah, Nawasena, Mabelo, Arwana III, Tuah Tanah, Rangkas, Akimeugah I và Akimeugah II.

Các lô này ước tính chứa hàng tỷ thùng dầu thô và hàng tỷ feet khối khí đốt, khi Indonesia tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và đảo ngược xu hướng giảm sản lượng dầu kéo dài nhiều năm.

Indonesia đang tìm cách khai thác tiềm năng thượng nguồn bằng cách chào bán hơn 100 lưu vực dầu khí chưa được khai thác trước đây cho các nhà đầu tư toàn cầu để thăm dò. Quốc gia này đặt mục tiêu gần gấp đôi sản lượng dầu của mình lên 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày (bpd). Hiện tại, Indonesia đang bơm khoảng 600.000 bpd dầu thô.

Indonesia mới chỉ phát triển 20 trong số 128 mỏ dầu khí đã được xác định trên khắp quần đảo, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản, Yuliot Tanjung, cho biết vào tháng 11 tại sự kiện ra mắt nhằm thu hút đầu tư vào tương lai năng lượng của Indonesia.

Chính phủ đang phân bổ nguồn lực cho Cơ quan Địa chất để tiến hành các cuộc khảo sát 2D và 3D tiên tiến, mở đường cho việc thăm dò để khai thác tiềm năng của các nguồn tài nguyên này, vị quan chức này cho biết.

“Tầm nhìn chung của chúng ta rất rõ ràng: đến năm 2029, Indonesia sẽ đạt mục tiêu sản lượng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững”, ông Yuliot nói tại sự kiện.

Indonesia cũng đã chuẩn bị 75 lô dầu khí trên khắp Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua và các khu vực ngoài khơi để đấu giá và nhượng quyền. Chín trong số các lô dầu khí này đã được trao cho các doanh nghiệp, và một số lô khác sẽ được trao sau đó, Thứ trưởng Bộ Năng lượng cho biết vào cuối tháng 11.