Quốc gia đang nợ vượt 170% GDP nhưng lại tự tuyên bố "không có nợ"

Singapore ghi nhận tỷ lệ nợ công tổng hợp (gross government debt) lên tới khoảng 173% GDP vào cuối năm 2024, theo dữ liệu của Trading Economics. Con số này lần đầu tiên vượt mốc 170% GDP, đưa Singapore vào nhóm các nền kinh tế có tỷ lệ nợ/GDP rất cao.

Tuy nhiên, chính phủ Singapore nhấn mạnh rằng nợ “ròng” (net debt) của mình là “không nợ”, vì tổng tài sản của nhà nước vượt tổng nợ. Trong bản giải thích ngày 16/1/2024, Bộ Tài chính Singapore cho biết: “Chính phủ Singapore không có nợ ròng. Chúng tôi có bảng cân đối mạnh với tài sản vượt nợ”.

Theo dữ liệu FRED/World Bank, tỷ lệ nợ công của Singapore tăng từ khoảng 127% GDP năm 2019 lên khoảng 151% GDP năm 2020 và tiếp tục lên khoảng 157% GDP năm 2022.

Sự tăng mạnh trong các năm 2020–2022 phản ánh chính sách phát hành trái phiếu nhằm phát triển thị trường vốn nội địa hơn là đáp ứng thâm hụt ngân sách. Theo Bộ Tài chính Singapore, phát hành nợ chủ yếu nhằm “phục vụ mục tiêu dài kỳ và phát triển thị trường nợ, chứ không để chi tiêu thường xuyên”.

Vì sao nợ công Singapore “cao” nhưng không đáng lo?

Singapore thực hiện hai nguyên tắc tài khóa nổi bật: cân bằng ngân sách và tranh thủ lợi tức đầu tư từ quỹ dự trữ quốc gia.

Theo Overview of Singapore Government Borrowings (2025), “Chính phủ chỉ vay cho mục tiêu phát triển, không để chi tiêu thường xuyên… và ngân sách chính phải cân bằng”. Do đó, mặc dù nợ lớn tính theo phần trăm GDP, nhưng không dùng vay để chi tiêu tiêu dùng.

Ngoài ra, bảng cân đối tài sản công là rất mạnh. Chính phủ cho biết tổng tài sản lớn hơn tổng nợ và nhờ vậy Singapore vẫn giữ xếp hạng tín dụng AAA từ S&P, Moody’s và Fitch.

Dù được đánh giá cao, Singapore vẫn đối mặt với thách thức nếu chi tiêu tăng nhanh hoặc đầu tư thất thu. Theo dữ liệu Trading Economics, tỷ lệ nợ/GDP dự báo sẽ tiếp tục dao động quanh mức 175% vào năm 2025. Điều này đặt ra yêu cầu duy trì kỷ luật tài khóa và quản lý tốt các khoản vay phát hành.

Theo bản tin của Reuters, Singapore đang chuẩn bị ngân sách tăng chi để ứng phó chi phí sinh hoạt và việc làm trước bầu cử và dự báo thâm hụt có thể khoảng S$3,8–6 tỷ (≈0,5% GDP). Nền kinh tế được đánh giá hồi phục từ đại dịch, với lạm phát và thất nghiệp thấp, nhưng môi trường toàn cầu vẫn ẩn chứa rủi ro cho xuất khẩu và dịch vụ tài chính.

Tóm lại, Singapore là trường hợp đặc biệt: nợ công “cao” về tỷ lệ (khoảng 173% GDP cuối 2024) nhưng vì điều kiện vay đặc thù và vị thế tài chính mạnh nên không tạo áp lực nợ như nhiều quốc gia khác. Chính phủ vay nhằm mục tiêu phát triển thị trường vốn và đầu tư dài hạn, không dùng để bù thâm hụt chi tiêu thường xuyên. Việc nắm giữ bảng cân đối tài sản mạnh và duy trì ngân sách cân bằng giúp Singapore giữ được vị thế tín dụng cao và linh hoạt trong chính sách tài khoá.