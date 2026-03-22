Quốc gia cửa ngõ Đông Nam Á 'đứng ngồi không yên' vì căng thẳng tại eo biển Hormuz: Nguồn cung không tìm đâu ra, giá nhiên liệu tàu biển tăng gấp 2,6 lần

Singapore hiện giữ vị trí trung tâm tiếp nhiên liệu tàu biển quy mô lớn hàng đầu thế giới, sản lượng xử lý đạt 54,92 triệu tấn nhiên liệu hàng hải trong năm 2024.

Theo Nikkei, các doanh nghiệp trong ngành hàng hải tại quốc gia này đang ghi nhận những tác động tiêu cực từ sự gián đoạn nguồn cung quanh khu vực eo biển Hormuz.

Sự bất ổn không chỉ giới hạn tại Singapore mà còn lan rộng đến các trung tâm tiếp nhiên liệu lớn khác trên toàn cầu. Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vốn là trung tâm tiếp nhiên liệu lớn thứ ba thế giới (7,5 triệu tấn), sau Singapore và Rotterdam (9,8 triệu tấn) cũng đang chịu ảnh hưởng từ xung đột giữa Mỹ và Iran.

Chuyên gia Roslan Khasawneh thuộc công ty phân tích dữ liệu Kpler nhận định việc đóng cửa eo biển Hormuz thực tế đã làm thị trường dầu nhiên liệu châu Á sụt giảm mạnh. Tình trạng này dấy lên lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng trong vòng một đến hai tháng tới, đồng thời đẩy phí giao hàng lên mức cao kỷ lục.

"Các nhà cung cấp nhiên liệu tàu biển tại khu vực châu Á dễ bị tổn thương do mức độ phụ thuộc lớn vào nguồn dầu từ Trung Đông", ông Khasawneh cho hay.

Singapore nhập khẩu gần 9 triệu tấn dầu nhiêu liệu từ Trung Đông.

Theo dữ liệu phân tích từ Kpler, Singapore đã nhập khẩu khoảng 8,72 triệu tấn dầu nhiên liệu từ Trung Đông trong năm 2025. Con số này chiếm 20% tổng lượng nhập khẩu của quốc gia này và biến Trung Đông thành nguồn cung lớn thứ hai sau các quốc gia Đông Nam Á.

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường, Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore đã đưa ra phản hồi chính thức với báo chí địa phương rằng nguồn cung nhiên liệu của nước này vẫn đến từ nhiều nguồn khác nhau. Cơ quan này khẳng định lượng dự trữ hiện tại vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu vận hành của các tàu biển.

Mặc dù có những thông tin trấn an nhưng các chỉ số kinh tế lại cho thấy áp lực tài chính đang gia tăng nhanh chóng. Giá dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh rất thấp hay còn gọi là VLSFO tại Singapore đã tăng vọt lên mức 1.194 USD mỗi tấn vào ngày 9/3.

Mức giá này cao gấp 2,6 lần so với thời điểm 1 tháng trước đó (dựa trên số liệu tổng hợp từ Refinitiv).

Trong cùng thời điểm giá VLSFO tại cảng Rotterdam chỉ ghi nhận ở mức 808 USD và tại Houston là 773 USD.

Giá nhiên liệu tàu biển tại cảng Singapore.

Sự chênh lệch giá lớn giữa các khu vực phản ánh tình trạng mất cân bằng cung cầu đang diễn ra nghiêm trọng tại thị trường châu Á. Những biến động này buộc các công ty vận tải biển phải thực hiện các biện pháp điều chỉnh hoạt động bao gồm việc xem xét hủy chuyến hoặc thay đổi lộ trình di chuyển của đội tàu.

Đại diện hãng vận tải biển Mitsui OSK Lines của Nhật Bản xác nhận doanh nghiệp đang theo dõi sát sao tình hình thực tế dù không công bố chi tiết các phương án ứng phó.

Trong khi đó liên minh vận tải container Ocean Network Express cho biết các tàu của họ vẫn duy trì lịch trình cập cảng Singapore theo kế hoạch đã định.

Tuy nhiên doanh nghiệp này thừa nhận điều kiện thị trường về giá cước vận chuyển đang biến động không ngừng và đòi hỏi sự giám sát liên tục.

Đối với các nhà giao dịch dầu mỏ quy mô vừa tại Singapore, vấn đề dòng tiền đang trở thành thách thức lớn nhất. Nhiều đơn vị đang nắm giữ lượng dầu dự trữ lớn bị kẹt tại eo biển Hormuz khiến họ rơi vào tình trạng không thể thực hiện giao dịch hoặc di chuyển hàng hóa ra khỏi vùng xung đột.

Hệ lụy của cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã bắt đầu lan rộng sang nhiều ngành công nghiệp khác của Singapore và có nguy cơ tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng khu vực.

Khủng hoảng dầu mỏ làm tăng giá nhiên liệu tàu biển tại Singapore.

Ít nhất ba doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa dầu đã phải tuyên bố trường hợp bất khả kháng để tạm dừng thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng do sự cố không lường trước.

Điển hình là công ty PCS chuyên sản xuất và xuất khẩu các loại hóa chất cơ bản như ethylene và propylene đã phải áp dụng biện pháp này. Đây là những nguyên liệu thiết yếu trong quy trình sản xuất nhựa và sợi tổng hợp. Sự gián đoạn sản xuất tại các nhà máy này có thể tạo ra làn sóng tăng giá mới cho các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng trên thị trường quốc tế.

Nhằm ổn định tâm lý dư luận trước những lo ngại về an ninh năng lượng, Chính phủ Singapore đã có những động thái truyền thông trực tiếp.

Bộ trưởng Bộ Nhân lực Tan See Leng đã đưa ra thông điệp khẳng định nguồn cung năng lượng của quốc gia vẫn được đảm bảo an toàn dù phải đối mặt với các gián đoạn hiện tại.

Ông cho biết Singapore đã chủ động nhập khẩu khí đốt từ nhiều nguồn cung đa dạng bao gồm cả Úc và Mỹ để giảm bớt sự phụ thuộc vào khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên sự ổn định về năng lượng quốc gia và sự biến động của thị trường nhiên liệu hàng hải quốc tế vẫn là hai bài toán song hành mà quốc đảo này phải giải quyết trong thời gian tới.

Các chuyên gia kinh tế dự báo thị trường sẽ tiếp tục trải qua giai đoạn thử thách về khả năng thích ứng của hệ thống hậu cần hàng hải toàn cầu trước những cú sốc địa chính trị.