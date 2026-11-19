Không phải Mỹ, đây mới mà quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới.

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Liechtenstein là nước có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới. Mặc dù có quy mô dân số nhỏ song Liechtenstein lại có nền kinh tế công nghiệp hóa cao độ và là một trung tâm tài chính quốc tế.

Dân số Liechtenstein khoảng 40.000 người, nhưng quốc gia này có lượng lớn nhân lực từ Thụy Sĩ và Áo sang làm việc hàng ngày. Theo Cơ quan Thống kê Liechtenstein, cuối năm 2025, quốc gia này có 43.275 người làm việc, trong đó 57,2% là lao động xuyên biên giới, tức những người cư trú tại nước ngoài nhưng hằng ngày di chuyển đến Liechtenstein làm việc. Lực lượng này chủ yếu đến từ Thụy Sĩ và Áo, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực, hỗ trợ năng suất và duy trì mô hình kinh tế có thu nhập cao của quốc gia này.

Mặt khác, thế mạnh vượt trội về lĩnh vực chế tạo công nghệ cao chuyên biệt và dịch vụ ngân hàng tư nhân, quản lý tài sản quốc tế, mang lại giá trị gia tăng cao.

Năm 2025, GDP bình quân của Liechtenstein đạt khoảng 219.000 USD, cao nhất thế giới, lớn gấp hơn 2 lần GDP bình quân của Mỹ (78.586 USD), hơn 3 lần GDP bình quân của Đức (61.255 USD), hơn 15 lần GDP bình quân của Trung Quốc (13.969 USD). Trong khi đó, Mỹ, Trung Quốc và Đức đều thuộc top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Khi tính GDP bình quân đầu người, tổng sản lượng tạo ra từ các nhà máy, ngân hàng, dịch vụ tài chính được chia cho dân số bản địa ít ỏi, làm cho con số trung bình được đẩy lên cao.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nền kinh tế của Liechtenstein chủ yếu là công nghiệp, nhưng công nghiệp theo cách nhập nguyên liệu về gia công chế biến. Liechtenstein sản xuất những phụ tùng lắp ráp (chủ yếu dùng để xuất khẩu), điện tử, gốm sứ, tân dược, máy in, văn phòng phẩm, làm răng giả.

Nông nghiệp tự cung tự cấp 14%, chủ yếu là chăn nuôi, trồng nho và lúa mì. Nguồn thu nhập của đất nước chủ yếu từ xuất khẩu sản phẩm công nghiệp, thuế (của 15.000 công ty nước ngoài đăng ký ở Vadus), sản xuất tem phục vụ khách du lịch.

Liechtenstein và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/7/2008. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 9,8 triệu USD.

Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sang Liechtenstein đạt khoảng 0,09 triệu USD, nhập khẩu đạt khoảng 9,71 triệu USD. Liechtenstein có 1 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 4 triệu USD, đứng thứ 84 trong tổng số 147 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam (dự án Nhà máy TIETEX Việt Nam do TIETEX CAPITAL AG. đầu tư tại Đồng Nai trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo gồm sản xuất tấm lót giày, xuất nhập khẩu và phân phối bán buôn, 100% vốn nước ngoài).

Vào ngày 17/10, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 19/10. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein Châu Mai Anh nhận định chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời tạo thêm xung lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Thời điểm chuyến thăm cũng rất thuận lợi, khi Việt Nam và Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do vào tháng 7/2026. Do đó, dịp đến thăm vào tháng 10 sẽ là một khuôn khổ quan trọng để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Liechtenstein và các nước EFTA, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Cũng theo Đại sứ, chuyến thăm lần này cũng có thể mở ra hướng hợp tác mới, trong đó doanh nghiệp Liechtenstein kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam trong công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.