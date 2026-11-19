Sự kiện quan trọng này do Việt Nam làm chủ nhà, sẽ được tổ chức tại đặc khu lớn nhất nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027. Ảnh: TTXVN

Sáng 19/11, theo TTXVN, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sự kiện đánh dấu thời khắc quan trọng, chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027.

Lễ chuyển giao được diễn ra trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, ngay sau khi hội nghị kết thúc các nội dung thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng của Năm APEC 2026.

Phát biểu tại Lễ chuyển giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổng kết những thành quả nổi bật của Năm APEC 2026. Đồng thời, lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027. Theo đó, việc chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 sang Việt Nam thể hiện sự tiếp nối và hợp tác giữa hai nền kinh tế thành viên trong thúc đẩy các mục tiêu chung của diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ chuyển giao. Ảnh: TTXVN

Tại Lễ chuyển giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu chủ đề của Năm APEC 2027 "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung", đồng thời nhấn mạnh Việt Nam đón nhận trọng trách chủ nhà APEC 2027 với niềm vinh dự lớn và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên để Năm APEC 2027 vừa kế thừa, phát huy giá trị và thành quả của Diễn đàn, vừa mở ra những hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, đồng thời khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế.

Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên lớn của Năm APEC 2027

Đặc biệt, nhằm hiện thực hóa chủ đề của Năm APEC 2027, trên cơ sở tham vấn chặt chẽ và nhận được sự đồng thuận rộng rãi của các nền kinh tế thành viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên lớn của Năm APEC 2027, bao gồm: Nâng cao năng suất của nền kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực và nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc lần thứ ba đảm nhận vai trò Chủ nhà APEC đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình hội nhập và phát triển của đất nước.

Logo APEC 2027. Ảnh: TTXVN

Việt Nam cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cũng như cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hành trình APEC 2027 sẽ đi qua các miền đất của Việt Nam, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân và hội tụ tại đảo ngọc Phú Quốc (đặc khu lớn nhất của Việt Nam), nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mời các lãnh đạo, đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đến Việt Nam trong Năm APEC 2027 để cùng trao đổi những định hướng chiến lược, cũng như đưa ra những quyết sách quan trọng cho tương lai của khu vực, khám phá một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và hiếu khách.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc đang dần thành hình. Ảnh: Tiền phong