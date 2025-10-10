Quốc gia chỉ rộng 2km2, nhỏ bằng nửa Hồ Tây có GDP đầu người cao nhất thế giới, ra đường gặp 3 người thì 1 người là triệu phú

Monaco là quốc gia có chủ quyền nhỏ thứ hai trên thế giới, chỉ sau Vatican. Mặc dù diện tích chỉ vỏn vẹn khoảng 2 km² (chưa bằng một nửa Hồ Tây ở Hà Nội), Công quốc này lại cực kỳ nổi tiếng, trở thành điểm đến đắt giá và độc đáo nhất tại châu Âu.

Monaco không chỉ là một đất nước; nó là một biểu tượng về sự xa hoa.

1. Với diện tích chỉ vỏn vẹn 203 ha (tức 2,03km2) và dân số (năm 2024) là 38,63, Monaco là đất nước có mật độ dân số lớn bậc nhất hành tinh.



Vương quốc tí hon nằm giữa Ý và Pháp được coi là quốc gia nhỏ thứ nhì thế giới hiện nay, chỉ sau Vatican. Để dễ hình dung, Monaco còn nhỏ hơn cả công viên Central Park tại New York (Mỹ) hay chưa bằng một nửa quận Hoàn Kiếm hay Hồ Tây của Hà Nội.

2. Là nước nhỏ thứ hai thế giới, Monaco cũng là nước giàu nhất hành tinh nếu tính theo thu nhập bình quân đầu người. GDP của nước này năm 2023 là 256,580 USD (6,7 tỷ VND), đứng đầu toàn cầu.



Theo Knight Frank Wealth Report , số triệu phú của Monaco đã tăng tới 12% chỉ trong vòng 5 năm từ 2013 đến 2018. Đây được coi là vùng đất hứa của giới siêu giàu khi có rất nhiều đại gia khắp nơi xin nhập tịch Monaco. Theo CIA World Factbook, Monaco hoàn toàn không có người sống dưới mức nghèo.

4. Giá nhà trung bình tại Monaco là 1,4 tỷ/m2

Đây là mức giá nhà đất cao hơn cả những thành phố xa hoa nhất như New York và Hong Kong (Trung Quốc). Tính đến năm 2025, giá trung bình cho một mét vuông tại Monaco là 51.967 Euro (tương đương khoảng 1,37 tỷ đến 1,4 tỷ VND/m²).

Các giao dịch căn hộ (mua bán lại) ở Monaco thường nằm trong khoảng 2 triệu Euro (khoảng 53 tỷ VND) đến 20 triệu Euro (khoảng 530 tỷ VND) hoặc cao hơn. Giá căn hộ mới xây: Căn hộ thuộc các dự án mới xây hoặc siêu sang có giá trị trung bình cực cao, lên tới 36,4 triệu Euro (khoảng 964 tỷ VND).

5. Cứ 100 công dân Monaco thì có 1 cảnh sát

Monaco tự tin tuyên bố mình là khu vực có an ninh tốt nhất thế giới khi tỉ lệ cảnh sát đạt 1/100 công dân. Toàn bộ quốc gia đều có hệ thống camera an ninh 24/7.

6. Hơn 72% công dân Monaco là người sinh ra tại nước ngoài

Theo thống kê dân số, chỉ có khoảng 9. 000 công dân Monaco hiện nay là người bản địa, tức được sinh ra tại vương quốc tí hon này. Còn lại đều là công dân sinh ra tại nước khác.

7. Người Monaco có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới

Không phải Nhật Bản, người Monaco mới nắm giữ kỷ lục có tuổi thọ trung bình cao nhất là 85.8 tuổi, theo dữ liệu của World Bank.

8. Monaco sở hữu con phố từng được mệnh danh đắt nhất hành tinh

Năm 2008, Wealth Bulletin đã khẳng định Avenue Princesse Grace nằm giữa trung tâm đất nước là con phố đắt nhất hành tinh với giá trung bình là 17.750 USD mỗi ft2 (khoảng 412 triệu VND).

Con phố này nổi tiếng không chỉ nhờ vị trí đắc địa và sầm uất mà còn vì cái tên vinh dự được đặt theo Công nương Grace Kelly.

Bà là minh tinh Hollywood huyền thoại của thế kỷ trước, đồng thời là phu nhân của cố Hoàng thân Rainer III và là mẹ của Hoàng thân Albert - nguyên thủ quốc gia Monaco hiện tại.

Chính nhờ cuộc hôn nhân hoàng gia với một ngôi sao điện ảnh được cả thế giới ngưỡng mộ, Grace Kelly đã trở thành người có công lớn nhất trong việc "quảng bá" và đưa Công quốc tí hon nhưng giàu có này đến với công chúng toàn cầu, giúp Monaco củng cố vị thế là biểu tượng của sự xa hoa và quyến rũ trên bản đồ thế giới.

