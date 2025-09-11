Quốc gia ASEAN quyết định đặt mua 4 máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon

Máy bay tuần tra P-8 thế hệ mới sẽ thay thế cho những chiếc Fokker 50 đã quá cũ, được đưa vào sử dụng từ năm 1993.

Quyết định này đã trở thành yếu tố quan trọng trong việc hiện đại hóa năng lực hàng hải của Lực lượng vũ trang Singapore.

Hợp đồng được công bố trong chuyến thăm chính thức Washington của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing, nơi ông đã hội đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Pete Hegseth. Cuộc gặp diễn ra vào ngày 10 tháng 9 năm 2025 tại Lầu Năm Góc.

Trong cuộc hội đàm, hai bên tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa Singapore và Hoa Kỳ, bao gồm đào tạo chung, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác công nghệ. Cả hai nước đều đánh giá cao mức độ tin cậy lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng.

Ngoài ra còn có đề cập đến 20 máy bay chiến đấu F-35 mà Singapore đã đặt hàng. Quá trình sản xuất đã bắt đầu và dự kiến lô đầu tiên sẽ được giao vào cuối năm 2026.

Singapore đặt mua 4 máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon.

Boeing P-8A Poseidon là máy bay tuần tra hàng hải được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm của đối phương trong khu vực tuần tra. Ngoài ra, nó có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tham gia tác chiến chống hạm và cứu hộ.

Máy bay được thiết kế dựa trên phi cơ chở khách dân dụng Boeing 737-800. Tải trọng chiến đấu của nó lên tới 9 tấn, được đặt trên 6 giá treo ngoài và trong 5 khoang bên trong.

Vũ khí trang bị bao gồm tên lửa chống hạm Harpoon, ngư lôi, thủy lôi và bom chìm. Ngoài ra chiếc P-8A còn có khả năng thả phao sonar và giám sát mặt nước theo thời gian thực.