Quốc gia ASEAN nhận hàng loạt trực thăng S-70i Black Hawk

Trực thăng S-70i Black Hawk do Ba Lan sản xuất

Thông tin này được cơ quan báo chí của Không quân Philippines đưa tin. Lễ tiếp nhận trực thăng vào Phi đoàn Chiến thuật 205 đã diễn ra hôm 13 tháng 8 tại Căn cứ Không quân Clark, thành phố Mabalacat.

Những chiếc trực thăng này được đưa đến Ukraine vào ngày 15 tháng 7 bằng máy bay vận tải An-124 Ruslan do hãng hàng không Antonov Airlines vận hành. Một đoạn video ghi lại cảnh máy bay đến nơi đã được phóng viên địa phương Laanceeey ghi lại:

Máy bay vận tải An-124 Ruslan của Ukraine đã đưa trực thăng S-70i Black Hawk tới Philippines.

Những chiếc trực thăng này là một phần trong số 32 máy bay lên thẳng được đặt hàng vào năm 2022 theo hợp đồng trực tiếp với PZL Mielec của Ba Lan thông qua Chương trình hiện đại hóa Lực lượng vũ trang Philippines.

Lô hàng đầu tiên gồm 5 chiếc đã đến quốc gia Đông Nam Á vào ngày 10 tháng 6 năm ngoái và 5 chiếc khác đã đến sáu tháng sau đó, vào ngày 9 tháng 12. Tổng cộng, Không quân Philippines đã nhận được 15 trực thăng theo đơn đặt hàng này.

Thỏa thuận mua bán nói trên có tổng giá trị 32 tỷ peso, tương đương 624 triệu đô la Mỹ, cũng bao gồm hỗ trợ hậu cần và gói đào tạo cho phi công cũng như nhân viên bảo trì.

Đây không phải lần đầu tiên Philippines mua máy bay lên thẳng S-70i Black Hawk do Ba Lan sản xuất khi vào năm 2019, nước này đã đặt mua 16 trực thăng đa năng nói trên với tổng giá trị là 241 triệu đô la.

S-70i Black Hawk là phiên bản xuất khẩu của trực thăng đa năng UH-60 Black Hawk, được sản xuất tại Ba Lan tại Nhà máy PZL-Mielec - một thành viên của Tập đoàn Lockheed Martin.

Mẫu thử nghiệm tiền sản xuất đầu tiên được lắp ráp vào năm 2010. Một số bộ phận của máy bay được gửi trực tiếp từ Hoa Kỳ và sau đó vào năm 2012, sau khi trải qua tất cả các cuộc thử nghiệm cần thiết, quá trình sản xuất hàng loạt tại Ba Lan đã bắt đầu.

Theo thông tin từ trang web chính thức, kể từ năm 2010, PZL Mielec đã cung cấp 116 sản phẩm với nhiều cấu hình khác nhau cho khách hàng tại 11 quốc gia.