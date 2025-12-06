Quốc Cường Gia Lai muốn bán tài sản để trả món nợ liên quan bà Trương Mỹ Lan

HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai- QCG) vừa trình cổ đông phương án sắp xếp tài chính để hoàn thành khoản tiền 2.882 tỉ đồng đã nhận từ dự án Bắc Phước Kiển của Công ty CP Đầu tư Sunny Island (công ty liên quan bà Trương Mỹ Lan).



Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giao kết hợp đồng "hứa mua hứa bán" phía bà Trương Mỹ Lan đã vi phạm thỏa thuận, Quốc Cường Gia Lai đã khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và vụ việc được tuyên 2 bên chấm dứt hợp đồng, yêu cầu Sunny Island trả lại toàn bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, trong vụ án Vạn Thịnh Phát, khi đưa ra xét xử bà Trương Mỹ Lan, TAND cấp cao tại TP HCM buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả khoản tiền hơn 2.882 tỉ đồng, ngược lại Quốc Cường Gia Lai được nhận lại sổ đỏ của dự án Bắc Phước Kiển.

Hơn 1 năm qua, Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán được 1.100 tỉ đồng cho cơ quan thi hành án. Số tiền có được từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và khoản vay cá nhân.

Để có tiền thanh toán phần còn lại, ban lãnh đạo đề xuất chuyển nhượng tiếp phần vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết ngay trong năm nay.

Theo lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai, điều kiện là giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư. Cùng với đó, công ty sẽ hợp tác kinh doanh các sản phẩm và dự án bất động sản với nhà đầu tư có năng lực để tăng dòng tiền nhằm sớm hoàn tất khoản nợ 2.882 tỉ đồng, tránh để bị cơ quan thi hành án cưỡng chế.

Dự án Bắc Phước Kiển rộng hơn 90 ha

Kết thúc quý III/2025, tổng tài sản Quốc Cường Gia Lai đạt hơn 8.760 tỉ đồng, nợ phải trả 4.150 tỉ đồng. Doanh thu quý III đạt 354 tỉ đồng, lãi sau thuế 34 tỉ đồng.

Kế hoạch 2025, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu 2.000 tỉ đồng doanh thu, lợi nhuận 300 tỉ đồng, tăng lần lượt 274% và 306%.

Theo đại diện Quốc Cường Gia Lai, dự án Bắc Phước Kiển rộng hơn 90 ha, nếu hoàn thành thu hồi sổ về sẽ có giá trị rất lớn, nếu hợp tác với chủ đầu tư có tiềm lực triển khai sẽ tối ưu hóa tiềm năng và doanh thu có thể mang về 12.000 tỉ đồng, lợi nhuận đến 7.000 tỉ đồng.

Quốc Cường Gia Lai cũng vừa thông báo về việc chốt danh sách chi trả cổ tức 10% cho cổ đông sau nhiều năm không chi trả cổ tức.

Đóng cửa phiên giao dịch 5-12, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai tăng, lên 14.150 đồng/cổ phiếu.