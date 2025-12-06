Quốc Cường Gia Lai bán công ty để trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến trước ngày 16/12.

Theo đó, Hội đồng quản trị QCG đã có văn bản trình cổ đông phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển với Công ty CP Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Liên quan khoản phải trả hơn 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, QCG khẳng định, giao kết hợp đồng hứa mua hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và công ty đã nhận hơn 2.882 tỷ đồng từ Sunny Island.

Do đối tác vi phạm thỏa thuận, QCG khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). VIAC từng tuyên công ty được chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đối tác trả lại toàn bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án.

Tuy nhiên, Toà án nhân dân TPHCM sau đó hủy phán quyết trọng tài do hồ sơ này là chứng cứ của vụ án hình sự. Cuối tháng 12/2024, Toà án nhân dân Cấp cao tại TP HCM tuyên phúc thẩm, buộc QCG hoàn trả khoản tiền hơn 2.882 tỷ đồng để nhận lại các tài liệu này.

Thực hiện theo quyết định thi hành án, đến nay QCG đã thanh toán 1.100 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án, chủ yếu bằng nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và khoản vay cá nhân.

Tình hình tài chính của QCG đang gặp khó khăn vì diễn biến chung của thị trường bất động sản.

Năm 2025, tình hình tài chính công ty đang gặp khó khăn vì diễn biến chung của thị trường bất động sản, pháp lý các dự án chưa được tháo gỡ và tiêu thụ hàng tồn kho không như kỳ vọng. Do đó, để có tiền thanh toán phần còn lại, QCG đề xuất chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết với điều kiện là giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư.

Thời gian thực hiện ngay trong năm 2025 và giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư. Công ty này cũng cho biết, sẽ thực hiện thuê đơn vị thẩm định giá độc lập đánh giá làm cơ sở cho việc xác định giá chuyển nhượng vốn góp.

Đối tượng bên nhận chuyển nhượng, QCG cho biết có thể là tất cả các đối tác, nhà đầu tư, bao gồm cả bên liên quan với công ty, có năng lực tài chính đảm bảo khả năng thanh toán, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi cho các bên, đảm bảo lợi ích.

Ngoài ra, QCG sẽ hợp tác đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản thuộc quyền sở hữu của công ty với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả nhà đầu tư là bên liên quan của công ty.

Quốc Cường Gia Lai cũng trình cổ đông giao ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các công việc liên quan như quyết định chi tiết phương án cụ thể của từng giao dịch phát sinh cho phù hợp tình hình thực tế.

Việc thanh toán khoản nợ còn lại được Quốc Cường Gia Lai đánh giá là cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường, tránh cơ quan thi hành án thực hiện biện pháp cưỡng chế, gây thiệt hại về tài sản.

Trước đó, báo cáo tài chính quý III của Quốc Cường Gia Lai cho thấy, QCG đã thanh toán một khoản tiền đáng kể cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island liên quan tới khoản nợ nêu trên. Theo đó, dư nợ phải trả cho dự án Phước Kiển tại thời điểm 30/9 còn 1.982 tỷ đồng, giảm gần 900 tỷ đồng so với 2.882 tỷ đồng ghi nhận hồi đầu năm.

Tuy nhiên, đi cùng với việc giảm khoản dư nợ với Sunny Island, khoản phải trả cho bên liên quan khác của QCG lại tăng mạnh, từ 179 tỷ đồng đầu năm lên 1.197 tỷ đồng sau 9 tháng.

Khoản phải trả tăng mạnh chủ yếu do QCG tăng vay tiền từ người thân trong gia đình ban lãnh đạo. Cụ thể, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai mượn từ bà Lại Thị Hoàng Yến - con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị QCG Lại Thế Hà là 507 tỷ đồng, ông Lầu Đức Duy - em rể ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc QCG - cho mượn hơn 527 tỷ đồng. Bản thân ông Cường đô la cũng cho QCG mượn 30 tỷ đồng, em gái ông Cường là bà Nguyễn Ngọc Huyền My cho QCG mượn 50 tỷ đồng.

Nợ của QCG với Công ty CP Đầu tư Sunny Island có tổng trị giá hơn 2.882 tỷ đồng, dự kiến được thanh toán dần trong vòng 2 năm, kết thúc vào quý I hoặc quý II/2027. QCG cũng cho biết sẽ cân nhắc tất toán sớm nếu điều kiện tài chính cho phép.

Quý III năm nay, QCG có doanh thu giảm 37% về mức 111 tỷ đồng - chủ yếu do giảm bàn giao căn hộ. Trong quý này, mảng bất động sản chỉ đóng góp khoảng 45 tỷ đồng - giảm gần 60% so với quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng năm nay, QCG có doanh thu đạt 354 tỷ đồng (tăng 46%), lợi nhuận trước thuế 46 tỷ đồng (gấp hơn 4 lần cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ 2019). Tuy nhiên, con số này vẫn cách xa kế hoạch kinh doanh năm nay là 2.000 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản QCG ở mức 8.700 tỷ đồng. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 154 tỷ đồng, hàng tồn kho 1.170 tỷ đồng, nợ vay duy trì khoảng 360 tỷ đồng.