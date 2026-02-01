Quốc bảo nhan sắc bị phong sát 6 năm bất ngờ tái xuất, sa đọa đến mấy vẫn được tha thứ vì quá đẹp

Mới đây, tờ Friday của Nhật Bản đưa tin bộ phim điện ảnh Kakusan đã ra mắt trailer với sự tham gia của hai diễn viên Erika Sawajiri và Narita Ryo. Trong đó, sự trở lại của ngôi sao Một Lít Nước Mắt Erika Sawajiri thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Không những vậy, Erika Sawajiri còn tham gia dự án kịch Pygmalion, nhà sản xuất vừa công bố lịch trình lưu diễn của đoàn kịch tại các thành phố lớn của Nhật Bản. Công ty quản lý cho biết Erika Sawajiri nhận được nhiều lời mời đóng phim, tham gia sự kiện và cô cảm ơn sự yêu mến, khoan dung của khán giả dành cho mình.

Erika Sawajiri trở lại sau 6 năm biến mất khỏi giới giải trí vì vướng scandal tàng trữ , sử dụng ma túy

Erika Sawajiri từng có một sự nghiệp lẫy lừng, thậm chí tên tuổi nổi tiếng khắp châu Á, lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả với tác phẩm Một Lít Nước Mắt (chiếu tại Việt Nam vào năm 2012). Từ đó, cô được gọi với các mỹ từ như "Em gái quốc dân", "Quốc bảo nhan sắc", "huyền thoại sắc đẹp", "thiên tài diễn xuất", "nữ thần sắc đẹp số một Nhật Bản"...

Thế nhưng, Erika Sawajiri cũng là ngôi sao hiếm có của Nhật Bản vướng phải tất cả những điều cấm kỵ mà người nổi tiếng nên tránh như sử dụng ma túy, phát ngôn ngạo mạn, giở thói hống hách ngôi sao, vướng bê bối tình dục, kết hôn và ly hôn chóng vánh... Có thể nói Erika Sawajiri có một cuộc đời đầy rẫy thị phi. Nhưng dù cô biến mất 6 năm, khán giả vẫn chờ đợi Erika, các nhà sản xuất Nhật Bản vẫn sẵn lòng vươn cành oliu cho cô. Có lẽ bởi vì nhan sắc của Erika Sawajiri quá hoàn hảo và độ nổi tiếng hiếm có.

Erika Sawajiri từng là viên ngọc quý của màn ảnh Nhật Bản

Tuy nhiên, cô được công chúng cưng chiều và ngủ quên trên chiến thắng

Erika Sawajiri sinh năm 1986 tại Tokyo, Nhật Bản, bước chân vào giới giải trí với vai trò người mẫu, cô nhanh chóng trở nên nổi bật nhờ vẻ đẹp thánh thiện, gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, rất phù hợp với thẩm mỹ của khán giả Nhật Bản.

Tác phẩm thành công nhất của Erika là 1 Litre of Tears (Một Lít Nước Mắt), kể về cô bé Aya Ikeuchi kiên cường nghị lực, không may mắc bệnh thoái hóa não tủy. Diễn xuất tự nhiên lay động lòng người của Erika Sawajiri khiến người xem khóc hết nước mắt. Thậm chí, Một Lít Nước Mắt đến nay vẫn nằm trong top những tác phẩm buồn nhất của màn ảnh Nhật Bản.

Vai diễn này cũng giúp Erika nhận về vô số giải thưởng, trở thành một diễn viên được săn đón bậc nhất lúc bấy giờ. Tiếp tục chuỗi thành công, Erika Sawajiri còn tham gia các bộ phim như Tsubasa no Oreta Tenshitachi, Shinobi: Heart Under Blade, Closed Note,... đa dạng thể loại và phong cách diễn khác nhau.

Từng có thời điểm, không ngôi sao nữ nào của Nhật Bản sánh ngang với độ nổi tiếng của Erika

Cô chính phục khán giả nhờ tài năng diễn xuất, ngoại hình đẹp tựa thiên thần

Tuy nhiên, đỉnh cao danh tiếng của Erika Sawajiri không kéo dài lâu bởi ẩn dưới vẻ ngoài hiền lành ngoan ngoãn là một cô gái nổi loạn bất cần đời. Scandal đầu tiên của Erika Sawajiri là thái độ gắt gỏng khó chịu khi trả lời phỏng vấn của truyền thông tại buổi họp báo phim Closed Note (2007). Sau đó, Erika Sawajiri đã lên tiếng xin lỗi, nhưng rồi chính người đẹp thừa nhận thật ra cô chẳng muốn phải xin lỗi ai nhưng vẫn phải làm vì bị quản lý bắt ép. Thái độ ngang ngược của Erika Sawajiri làm phật lòng giới truyền thông và nhận sự chỉ trích của khán giả.

Sau đó, Erika Sawajiri vắng mặt tại LHP Busan (Hàn Quốc) vì mải hẹn hò với doanh nhân hơn 22 tuổi Tsuyoshi Takashiro. Cuối cùng, cả hai kết hôn vào tháng 1/2009.

Cuộc sống hôn nhân của "quốc bảo nhan sắc" tất nhiên nhận được sự chú ý của công chúng. Đặc biệt là khi bản hợp đồng hôn nhân "sặc mùi tiền" giữa Erika Sawajiri và chồng bị tiết lộ. Trong đó, nữ diễn viên bắt chồng phải ký nhiều điều khoản khắt khe như chỉ được quan hệ 5 lần/tháng, nếu muốn hơn, ông Tsuyoshi Takashiro phải trả thêm tiền. Trong quá trình chung sống, nếu đại gia này bị phát hiện ngoại tình thì ông phải "đền bù" cho người đẹp 10 triệu yên/lần (hơn 2,1 tỷ đồng). Trường hợp cặp đôi ly hôn, Erika Sawajiri sẽ được hưởng 90% tài sản của chồng.

Erika gục ngã trước những cám dỗ của giới giải trí phồn hoa và nhiều cạm bẫy, cuối cùng đánh mất chính bản thân mình

Điều này có nghĩa Erika chỉ quan tâm lấy được tiền từ chồng, thậm chí chấp nhận việc chồng sẽ ngoại tình nhưng sau đó phải giao nộp tiền cho cô. Không những vậy, mỗi lần họ thân mật đều được đong đếm, tính toán tỉ mỉ. Chính vì những điều khoản khó chiều này mà hôn nhân của cả hai kết thúc chỉ sau 4 năm.

Năm 2021, Erika Sawajiri từng đi cai nghiện, đến năm 2019, quốc bảo nhan sắc bị bắt vì tội tàng trữ chất ma túy. Trên tòa, nữ diễn viên thừa nhận việc thường xuyên mua và sử dụng chất cấm, do đó, cô bị phán quyết 18 tháng tù treo.

Những ngày tháng ăn chơi sa đọa từng khiến nhan sắc của Erika Sawajiri xuống dốc không phanh khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối vì Erika Sawajiri đã từng đứng trên đỉnh cao mà không có mỹ nhân Nhật Bản nào sánh bằng. Hiện tại, Erika Sawajiri đã thay đổi và nỗ lực lấy lại sự nghiệp.

Nhan sắc của Erika thời kỳ đỉnh cao

Sau đó, cô tiều tụy vì lạm dụng ma túy