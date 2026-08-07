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Quét rác trên đường, phát hiện hơn 3 tỷ đồng tiền mặt giấu trong lốp xe

Y Vân
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Nếu không ai đến nhận, số tiền sẽ được sung công.

Giới chức liên bang Mỹ đã thu giữ hơn 130.000 USD tiền mặt do 3 công nhân đường cao tốc tìm thấy khi dọn rác dọc theo đường cao tốc liên tiểu bang 70, gần Mount Comfort, bang Indiana.

Cảnh sát cho biết số tiền mặt được tìm thấy nhét trong một chiếc lốp xe bên vệ đường và đã được giao cho các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan sau khi kiểm đếm. Tổng số tiền mặt là 130.120 USD (3,4 tỷ VNĐ).

Giới chức nghi ngờ số tiền mặt này có thể là tiền buôn bán ma túy và chó nghiệp vụ đã phát hiện mùi ma túy trên đó.

Phát ngôn viên của cơ quan hải quan, Gail Montenegro, cho biết nếu không ai đến nhận số tiền mặt này, nó sẽ trở thành tài sản của chính phủ Mỹ.

Theo NBCChicago

Y Vân

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tiền

quét rác

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