Ngày 08/5/2025, Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của chị H (SN 1985; trú tại: Long Biên, Hà Nội) về việc bị lừa hơn 900 triệu đồng. Theo đó, ngày 06/5/2025, chị H có nhận được điện thoại của đối tượng xưng là nhân viên giao hàng, thông báo chị có đơn hàng cần thanh toán. Do tin tưởng nên chị H đã chuyển tiền thì đối tượng gọi điện thông báo bị nhầm số tài khoản và hướng dẫn chị nhận lại số tiền đã chuyển nhầm đồng thời hủy thẻ hội viên. Đối tượng gửi cho chị 01 mã QR và hướng dẫn dùng tài khoản ngân hàng quét mã để được hoàn lại tiền và hủy thẻ.

Ảnh minh họa

Do chủ quan, chị H đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để quét mã và ấn xác nhận thì tài khoản ngân hàng của chị bị trừ hết số tiền hiện có là 2 triệu đồng. Khi thắc mắc với nhân viên chăm sóc khách hàng thì chị được thông báo sai thao tác. Người này yêu cầu quét mã lại để được hoàn lại số tiền trên.

Liên tiếp sau đó, chị H dùng thêm tài khoản khác để quét mã theo hướng dẫn và tiếp tục bị trừ tiền. Đối tượng liên tục dụ dỗ rằng phải chuyển thêm tiền để được hoàn lại số tiền đã mất. Tổng cộng, chị H đã chuyển hơn 900 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Khi bị yêu cầu tiếp tục chuyển thêm 200 triệu đồng để hoàn thành tiến trình hoàn tiền, chị mới nghi ngờ và đến Công an trình báo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác khi nhận số điện thoại lạ, không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng đã đặt và cần xác minh thật kỹ các thông tin trước khi chuyển khoản. Tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo. Hiện nay, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn, do đó người dân nên chủ động truy cập để theo dõi đường đi của đơn hàng, đảm bảo đúng đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng. Khi bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân cần đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được hỗ trợ kịp thời.

(Theo Cổng TTĐT Công an Hà Nội)