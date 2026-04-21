Nhật Bản là một quốc gia có địa hình rất đặc thù: vừa nhiều đồi núi do nằm trong vành đai Thái Bình Dương, lại vừa được bao quanh bởi biển cả và hệ thống hồ nội địa chằng chịt.

Vì phần lớn người dân sinh sống gắn liền với điều kiện địa lý đồi núi và sông nước này, nhiều loại phương tiện giao thông vô cùng độc đáo đã được sáng chế để thích nghi với từng vùng miền.

Những phương tiện này không chỉ giải quyết bài toán đi lại cho người dân địa phương mà còn trở thành những điểm nhấn thu hút khách du lịch. Hãy cùng khám phá các phương tiện thú vị đó trong bài viết này.

Chiếc xe đầu tiên trên thế giới chạy được cả đường bộ và đường sắt

Hiện nay, tình trạng suy giảm dân số tại các vùng đồi núi hẻo lánh ở Nhật Bản đang đặt ra thách thức lớn: làm thế nào để duy trì và phát triển mạng lưới giao thông thiết yếu cho người dân bám trụ lại? Giải pháp không chỉ nằm ở việc xây dựng đường xá mà còn ở việc sáng tạo ra những phương tiện di chuyển linh hoạt.

Đó là lý do DMV (phương tiện đa phương thức) ra đời – một loại xe đặc biệt có thể chạy mượt mà trên cả đường bộ lẫn đường sắt, giải quyết bài toán đi lại ở những nơi mạng lưới giao thông đang dần bị thu hẹp.

Về cấu tạo, DMV sử dụng lốp cao su thông thường khi đi trên đường nhựa. Nhưng khi tiến vào đường ray, hệ thống bánh tàu hỏa (được cất gọn bên trong mui xe) sẽ hạ xuống và thay thế chỉ trong vỏn vẹn 15 giây. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, xe được trang bị GPS và hệ thống cảm biến hiện đại giúp định vị chính xác tại các nhà ga.

Hơn thế nữa, nhờ trọng lượng chỉ bằng khoảng một phần tư so với tàu hỏa truyền thống, DMV không chỉ siêu tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm thiểu đáng kể chi phí bảo trì do tạo ra ít áp lực lên đường ray.

Hiện tại, DMV đang được đưa vào khai thác dọc theo các vùng duyên hải thưa dân. Mặc dù lượng hành khách là cư dân địa phương giảm đi, phương tiện này lại thu hút một lượng lớn khách du lịch nhờ sự linh hoạt tuyệt vời. Nó có thể rời đường ray để rẽ vào các tuyến đường bộ, dễ dàng đi tới những địa điểm không có tuyến đường sắt nào đi qua.

Đặc biệt, tại các khu vực ven biển dễ bị ảnh hưởng bởi sóng thần, DMV được kỳ vọng sẽ đóng vai trò cứu hộ đắc lực nhờ khả năng luân phiên chuyển đổi giữa hai loại đường để tiếp cận và hỗ trợ vùng bị nạn nhanh nhất có thể.

Bằng việc trở thành phương tiện đa phương thức đầu tiên trên thế giới được đưa vào vận hành thương mại chính thức, DMV không chỉ là một giải pháp giao thông thiết thực mà còn là một biểu tượng du lịch, góp phần vực dậy kinh tế của các cộng đồng địa phương.

Di chuyển êm ái ngay cả trên những sườn dốc đứng

Xe leo dốc (slope car) là giải pháp di chuyển chuyên dụng cho những vùng địa hình gồ ghề hay đồi núi dốc. Thú vị là phương tiện này được kế thừa và phát triển từ công nghệ của những chiếc xe goòng chở quặng trong ngành khai thác mỏ.

Ngày nay, chúng được sử dụng phổ biến để vận chuyển hành khách và hàng hóa tại các khu du lịch, sân golf, công viên, cũng như các đền chùa nằm trên núi cao.

Về mặt vận hành, xe leo dốc hoạt động hoàn toàn tự động và cực kỳ dễ sử dụng chỉ với một nút bấm, mang lại trải nghiệm tiện lợi giống hệt như đang đi thang máy. Xe di chuyển nhờ hệ thống động cơ điện với các bánh răng ăn khớp hoàn hảo vào thanh răng cố định trên đường ray.

Đặc biệt, khi chạy xuống dốc, hệ thống động cơ sẽ tự động chuyển đổi vai trò thành một máy phát điện để thu hồi năng lượng, giúp xe hoạt động vô cùng tiết kiệm.

Ưu điểm vượt trội nhất của xe leo dốc là khả năng luồn lách linh hoạt qua các khúc cua. Nhờ vậy, người ta có thể thiết kế các tuyến đường uốn lượn men theo địa hình tự nhiên mà không cần phải đốn cây, bạt núi hay phá vỡ cảnh quan xung quanh.

Bên cạnh đó, phần vỏ ngoài (khung gầm) của xe có thể được đặt làm riêng với vô số kiểu dáng khác nhau, dù vẫn sử dụng chung một hệ thống lõi bên trong. Đó là lý do bạn sẽ bắt gặp những chiếc xe leo dốc mang diện mạo độc nhất vô nhị, hòa hợp hoàn hảo với bản sắc và phong cảnh của từng địa phương.

Với tính ứng dụng cao, nhu cầu lắp đặt xe leo dốc đang tăng mạnh. Chúng không chỉ phục vụ trong các công viên rộng lớn mà còn được dùng làm phương tiện trung chuyển êm ái giữa bãi đỗ xe và các tòa nhà khách sạn trên sườn đồi.

Trong tương lai, xe leo dốc hứa hẹn sẽ ngày càng xuất hiện nhiều và trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của chúng ta.

Xe buýt lội nước với hai động cơ

Trong những năm gần đây, xe buýt lội nước đã xuất hiện và trở thành một phương tiện du lịch độc đáo tại các vùng biển và hồ nội địa của Nhật Bản. Đúng như tên gọi, phương tiện này là sự kết hợp hoàn hảo giữa một chiếc xe buýt trên cạn và một chiếc thuyền dưới nước.

Về mặt thiết kế, xe sử dụng khung gầm vững chắc của xe tải và được trang bị hệ thống động cơ kép: một động cơ chuyên dùng để chạy trên đất liền và một động cơ hàng hải tự động kích hoạt khi xe tiến xuống nước.

Vì đặc thù phải ngâm mình dưới nước, cửa ra vào của xe được thiết kế ở vị trí khá cao, đòi hỏi hành khách phải đi qua một bệ dốc khi lên và xuống.

Một điểm nhấn thú vị nữa là các cửa sổ trên xe không hề lắp kính mà chỉ dùng rèm nhựa trong suốt để che chắn. Khi xe lướt trên mặt hồ hay biển, hành khách có thể cuộn lớp rèm này lên để tận hưởng cảm giác phấn khích tột độ khi những tia nước mát lạnh bắn tung tóe vào người.

Sự độc đáo của xe buýt lội nước đang thu hút sự chú ý và trải nghiệm của ngày càng nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Nắm bắt xu thế này, các công ty khai thác vận tải đang lên kế hoạch bắt tay với các cơ sở du lịch địa phương nhằm thiết kế thêm nhiều tour tham quan hấp dẫn hơn, hứa hẹn tạo ra những bước phát triển bùng nổ trong tương lai.

Có thể thấy, sự tiến bộ của công nghệ đang không ngừng cho ra đời những phương tiện giao thông mang tính đột phá.

Mặc dù các phương tiện được nhắc đến ở trên hiện mới chỉ hoạt động ở một số khu vực địa hình đặc thù, nhưng tiềm năng khai thác của chúng vẫn còn rất lớn.

Thông qua việc liên tục nghiên cứu và mở rộng công năng, ai biết được trong tương lai, chúng ta sẽ còn được chứng kiến những phương tiện di chuyển kỳ diệu và những bất ngờ nào khác?

Nguồn: Web Japan