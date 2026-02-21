Những ngày cuối cùng của tháng 2 đang dần trôi qua, cuốn theo bao nhịp điệu hối hả để nhường chỗ cho một tháng 3 đầy nhựa sống sắp tới. Trong khoảng thời gian giao thời mỏng manh này, vận trình của mỗi người ít nhiều đều có những xáo trộn nhẹ về mặt cảm xúc lẫn công việc. Có người đang rục rịch đón nhận tin vui tài lộc đáo hạn, nhưng cũng có người lại cảm thấy chông chênh, mệt nhoài trước những dự định còn đang dang dở.

Giữa những bộn bề lo toan ấy, rút quẻ tài lộc không mang đến những lời phán xét khô khan hay dọa dẫm, mà tựa như một người bạn tâm giao mộc mạc, nhẹ nhàng chỉ ra cho chúng ta đâu là thời điểm nên mạnh mẽ tiến bước, đâu là lúc cần tĩnh lặng lùi lại để bảo toàn năng lượng. Cùng lật mở quẻ dịch của 12 con giáp trong tuần từ 23/2 đến 1/3 để xem vũ trụ đang gửi gắm thông điệp gì, giúp bạn gói ghém tháng cũ thật êm đẹp và mở cửa đón tháng mới vạn sự hanh thông.

Tuổi Tý, Sửu, Dần: Lắng lại để tiến xa, giữ hòa khí làm trọng

Bước vào tuần mới, những người tuổi Tý vô tình bốc được Quẻ Địa Thiên Thái . Chữ "Thái" mang ý nghĩa của sự bình an, hanh thông và âm dương hòa hợp. Đây là một tuần cực kỳ dễ chịu với tuổi Tý khi những nút thắt trong công việc bỗng dưng được tháo gỡ nhẹ nhàng, các mối quan hệ đồng nghiệp hay tình cảm gia đình đều tìm được tiếng nói chung. Lời khuyên cho bạn là hãy cứ thuận theo tự nhiên, đối đãi chân thành thì tài lộc ắt tự gõ cửa.

Trong khi đó, tuổi Sửu lại nhận về Quẻ Địa Sơn Khiêm . Quẻ này nhắc nhở bạn sức mạnh của sự khiêm nhường. Tuần này, dù bạn có đạt được thành tựu xuất sắc hay bị ai đó khích bác, hãy cứ giữ thái độ hòa nhã, "lùi một bước biển rộng trời cao". Việc tránh phô trương không chỉ giúp bạn né được tiểu nhân nhòm ngó mà còn ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên.

Riêng với tuổi Dần , tuần này năng lượng của bạn khá mạnh mẽ khi ứng với Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng . Bạn khao khát khẳng định bản thân và muốn bung sức cho những dự án mới. Tuy nhiên, "Đại Tráng" cũng cảnh báo sự bốc đồng. Bạn có đà tiến lên nhưng cần chú ý kiểm soát lời ăn tiếng nói, đừng vì một phút nóng giận mà làm hỏng đi những mối quan hệ đang tốt đẹp. Chậm lại một nhịp trước khi quyết định ký kết giấy tờ sẽ giúp tuổi Dần bảo toàn được hầu bao.

Tuổi Mão, Thìn, Tỵ: Góc nhìn xoay chuyển, ánh sáng nơi cuối đường hầm

Với tuổi Mão , tuần này bạn bắt gặp Quẻ Thiên Địa Bĩ , tượng trưng cho một chút trì trệ, bế tắc nhẹ. Có thể một vài kế hoạch không diễn ra đúng như dự kiến khiến bạn nản lòng. Nhưng đừng vội lo lắng, quẻ Bĩ chỉ là một nốt trầm để rèn luyện lòng kiên nhẫn. Thay vì vùng vẫy bực dọc, hãy dành tuần này để dọn dẹp lại không gian sống, chăm sóc bản thân, chờ thời cơ chín muồi sang tháng 3 rồi bung xõa.

Trái ngược lại, tuổi Thìn lại rực rỡ với Quẻ Thuần Càn - quẻ của sự dẫn đầu và năng lượng dương mạnh mẽ nhất. Tuần này là sân khấu của bạn. Những nỗ lực từ đầu năm bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại cho bạn cơ hội thăng tiến hoặc những khoản thu nhập ngoài lề rủng rỉnh. Hãy tự tin nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ.

Tuổi Tỵ tuần này ứng với Quẻ Địa Hỏa Minh Di , mang hình ảnh ánh sáng bị che khuất. Đây không phải là lúc để bạn vươn mình ra ánh sáng hay tranh cãi đúng sai với thiên hạ. Công việc có thể rập rình đôi chút thị phi chốn công sở. Cách tốt nhất để hóa giải là làm tốt việc của mình, giữ mồm giữ miệng, "năng nhặt chặt bị". Khi bạn biết cách ẩn mình chờ thời, sóng gió nào rồi cũng sẽ trôi qua một cách êm ái.

Tuổi Ngọ, Mùi, Thân: Củng cố nền tảng, mở lòng đón nhận yêu thương

Tuổi Ngọ bước vào tuần mới với Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế , nghĩa là mọi việc đã hoàn tất, đã vào guồng. Bạn không cần phải khởi xướng thêm bất cứ dự án mới mẻ hay táo bạo nào trong tuần này cả. Thay vào đó, hãy tập trung rà soát lại sổ sách, dọn dẹp nốt những công việc tồn đọng để cuối tuần có thể thảnh thơi nhâm nhi tách trà.

Còn tuổi Mùi lại vô cùng ngọt ngào với Quẻ Trạch Sơn Hàm . Chữ "Hàm" tượng trưng cho sự rung động, giao cảm. Nếu bạn còn độc thân, tuần này rất có thể một nhân duyên bất ngờ sẽ chớm nở từ những cuộc gặp gỡ bạn bè. Còn nếu đã có gia đình, hãy dành cuối tuần để hâm nóng tình cảm bằng một bữa cơm ấm cúng, vượng khí gia đạo sẽ từ đó mà sinh sôi.

Với tuổi Thân , Quẻ Hỏa Phong Đỉnh gõ cửa mang theo thông điệp về sự đổi mới và nung nấu những ý tưởng sáng tạo. Tuần này rất thích hợp để bạn thử sức với một công thức nấu ăn mới, thay đổi phong cách ăn mặc hoặc đề xuất một giải pháp đột phá trong công việc. Đừng ngại thay đổi, vì "chiếc đỉnh" mới này sẽ mang lại cho bạn sự nể trọng và những tín hiệu tài lộc vô cùng khả quan.

Tuổi Dậu, Tuất, Hợi: Tụ khí sinh tài, dọn rác tâm trí

Tuổi Dậu tuần này nhận được Quẻ Phong Thủy Hoán , mang ý nghĩa của sự giải tán, xua tan đi những đám mây mù. Nếu thời gian qua bạn đang vướng bận những uất ức, hiểu lầm hay những món nợ ân tình, thì tuần này là thời điểm vàng để "hòa giải" và buông bỏ. Hãy thanh lọc tâm trí, đi dạo nhiều hơn, năng lượng tích cực sẽ tràn về giúp bạn nhìn nhận con đường kiếm tiền phía trước sáng rõ hơn bao giờ hết.

Tuổi Tuất lại êm đềm với Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân , lấy gia đình làm gốc rễ. Mọi may mắn, tài lộc của tuổi Tuất tuần này đều xoay quanh nếp nhà. Hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của người lớn tuổi, vun vén cho mâm cơm gia đình. Khi "gia hòa thì vạn sự hưng", tâm lý thoải mái sẽ giúp bạn làm việc đạt năng suất gấp đôi bình thường.

Cuối cùng, tuổi Hợi khép lại vòng tròn 12 con giáp với Quẻ Phong Lôi Ích , một trong những quẻ mang lại nhiều lộc lá nhất. Tuần này, bạn dễ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, những khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ việc đầu tư bất ngờ đổ về túi. Tuy nhiên, quẻ Ích cũng khuyên rằng khi nhận được lộc, hãy biết chia sẻ, làm một chút việc thiện hoặc khao bạn bè một chầu cà phê nhỏ, lộc lá sẽ vì thế mà bền vững, nhân lên gấp bội.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)