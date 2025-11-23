Quay thức ăn trong lò vi sóng nên đóng hay mở nắp hộp? Nhiều người làm sai bấy lâu mà không biết

Theo bạn, đóng nắp hộp đựng thức ăn hay mở nắp khi quay với lò vi sóng mới là cách làm đúng?
Việc quay thực phẩm trong lò vi sóng là thao tác quen thuộc đến mức nhiều người có thể làm trong vô thức mỗi ngày. Tuy nhiên, đằng sau những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy lại có không ít chi tiết quan trọng mà rất nhiều người vẫn đang làm sai mà không hay biết.
Chẳng hạn như câu hỏi tưởng dễ: "Khi hâm nóng đồ ăn, nên đậy nắp hay mở nắp hộp?" — Đây chính là điều khiến phần lớn người dùng lúng túng. Trước khi bắt tay vào trả lời 5 câu hỏi dưới đây, hãy xem bạn đã thực sự hiểu đúng cách dùng lò vi sóng hay chưa.
Hỏi 1: Khi hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng, bạn nên làm gì với nắp hộp đựng thực phẩm?
Đáp án đúng là: A. Đậy nắp hoặc dùng màng bọc phù hợp
Giải thích: Theo khuyến cáo từ chuyên trang ẩm thực, thực phẩm khi quay nên được đậy nắp nhẹ hoặc phủ màng bọc an toàn cho lò vi sóng. Lớp nắp này giúp hạn chế thức ăn bắn tóe, giữ khoang lò sạch hơn và giữ lại hơi ẩm quanh món ăn, giúp món ăn nóng đều hơn. Không cần đậy kín tuyệt đối, chỉ cần đậy hờ để hơi nước vẫn có đường thoát ra.
Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Lý do quan trọng nhất để đậy nắp khi sử dụng lò vi sóng là gì?
Đáp án đúng là: B. Giữ vệ sinh, tránh bắn thức ăn ra khoang lò và giúp món ăn nóng đều
Giải thích: Khi không đậy nắp, dầu mỡ, nước sốt rất dễ bắn ra khắp khoang lò, tạo mảng bám bẩn, ám mùi và khó vệ sinh. Đậy nắp vừa giúp bảo vệ khoang lò, vừa giữ hơi nước và nhiệt lưu lại quanh món ăn, giảm tình trạng “ngoài nóng – trong lạnh” và giúp món ăn được hâm nóng hiệu quả hơn.
Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Điều gì dễ xảy ra với món ăn nếu bạn không đậy nắp khi quay trong lò vi sóng?
Đáp án đúng là: D. Món ăn dễ mất ẩm, bị khô và nóng không đều
Giải thích: Khi không có nắp che, hơi nước bốc lên từ thực phẩm thoát ra rất nhanh, khiến bề mặt món ăn bị khô, nhất là cơm, mì, thịt, đồ chiên rán. Đồng thời, vì không có lớp hơi ẩm bao quanh, nhiệt lượng phân bổ không đồng đều, dễ khiến bên ngoài đã khô và nóng, trong khi bên trong vẫn còn nguội. Đậy nắp giúp giữ lại phần hơi nước này, giúp món ăn ẩm hơn và nóng đều hơn.
Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Khi dùng nắp nhựa hoặc màng bọc để đậy thực phẩm trong lò vi sóng, điều gì là quan trọng nhất?
Đáp án đúng là: D. Chỉ dùng loại nhựa/màng bọc có ghi rõ an toàn cho lò vi sóng (microwave-safe)
Giải thích: Không phải loại nhựa nào cũng chịu được nhiệt độ trong lò vi sóng. Các sản phẩm nhựa kém chất lượng có thể nóng chảy, biến dạng hoặc thôi hóa chất độc hại vào thực phẩm. Vì vậy, chỉ nên sử dụng nắp, hộp hoặc màng bọc có ký hiệu “microwave-safe”. Ngoài ra, không nên bọc kín hoàn toàn mà nên để một khe nhỏ cho hơi nước thoát ra, tránh tạo áp suất quá cao trong hộp.
Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Nhiều người cho rằng mở nắp khi quay giúp thực phẩm nóng nhanh hơn. Nhận định này đúng hay sai?
Đáp án đúng là: C. Sai – mở nắp khiến món ăn dễ khô và nóng kém đều
Giải thích: Mở nắp không giúp món ăn nóng nhanh hơn mà còn làm hơi nước thoát ra nhanh, khiến món ăn bị khô, đặc biệt là cơm, mì, bánh, thịt. Đồng thời, khi không có lớp nắp giữ hơi ẩm quanh thực phẩm, quá trình truyền nhiệt kém hiệu quả, dẫn đến món ăn nóng không đồng đều. Đậy nắp hờ hoặc dùng màng bọc an toàn mới là cách giúp giữ ẩm, giữ nhiệt và hâm nóng món ăn hiệu quả hơn.
Nếu bạn đã hoàn thành 5 câu hỏi, chắc hẳn bạn sẽ nhận ra rằng những mẹo dùng lò vi sóng đúng cách không hề "nhỏ nhặt". Chỉ cần một thao tác như đậy nắp đúng kiểu, chọn vật dụng "microwave-safe", hay vệ sinh lò đúng cách cũng có thể giúp món ăn ngon hơn, an toàn hơn và hạn chế nhiều rủi ro khi sử dụng thiết bị. Hiểu đúng – làm đúng – và duy trì thói quen đúng sẽ giúp bạn sử dụng lò vi sóng hiệu quả, tiết kiệm và an toàn hơn rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày.