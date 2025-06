Quạt điều hòa có tốn điện hơn điều hòa? Thử nghiệm của người dùng đưa ra câu trả lời

Miền Bắc nước ta vừa trải qua một trong những đợt nắng nóng cao điểm nhất từ đầu năm đến nay. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ phổ biến tại các địa phương khu vực đồng bằng và trung dung Bắc Bộ đều đạt trên 35 độ C. Nhiệt độ cao nhất đạt 37 - 39 độ C, thậm chí có nơi lên tới 40 độ C.

Lúc này, việc lựa chọn, tìm mua và sử dụng các thiết bị làm mát được các gia đình quan tâm hơn cả. Hiện nay trên thị trường, bên cạnh quạt và điều hòa, còn phổ biến 1 thiết bị mang tên quạt điều hòa.

Ảnh minh họa

Được ví như sự kết hợp của 2 thiết bị truyền thống trước đó, vậy quạt điều hòa có làm mát hiệu quả hay không. Và về khả năng tiêu thụ điện, nó có gây tốn điện hơn điều hòa? Đây cũng là thắc mắc của nhiều người dùng về thiết bị này.

Để tìm ra câu trả lời, ta cần nhìn vào những thử nghiệm đo lường thực tế.

Thử nghiệm của người dùng đưa ra câu trả lời

Trên Youtube, một người dùng đã thử nghiệm đo lường điện của chiếc quạt điều hòa nhà mình. Cụ thể, thiết bị mà người dùng này sử dụng là quạt điều hòa có công suất tối đa ghi trên nhãn sản phẩm là 180W, thể tích bồn nước là 60 lít, còn lưu lượng gió là 5000m3/h.

Người dùng tiến hành đo lường khi bật quạt ở chế độ gió mạnh nhất, bật thêm tính năng làm mát tăng cường "Cool" và tính năng đảo chiều. Lúc này, con số hiện trên máy đo chuyên dụng là 0,144 kWh. Tức là nếu duy trì hoạt động với các chế độ, tính năng trên, chiếc quạt điều hòa sẽ tiêu thụ 0,144 kW điện trong vòng 1 giờ.

Người dùng thực hiện thử nghiệm đo lượng điện mà quạt điều hoà sử dụng (Ảnh chụp màn hình)

Dựa vào đây, người dùng nhân với 24 giờ trong ngày, kết quả là quạt điều hòa sẽ tiêu thụ khoảng 3,5 số điện. Tiếp tục nhân với 30 ngày trong tháng, con số cuối cùng là 105 số điện.

Với điều hòa, một người dùng khác cũng từng thực hiện thử nghiệm đo lường, và con số cho ra khá tương đồng với quạt điều hòa. Cụ thể, trong thử nghiệm của mình, người dùng này cũng sử dụng máy đo lường chuyên dụng, kết nối trực tiếp với điều hòa nhà mình đang sử dụng.

Kết quả được xuất ra bảng thống kê chi tiết, cho thấy sau 12 giờ từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng hôm sau, điều hòa tiêu thụ khoảng 1,7 kWh. Nhân với 2, tức là 24 giờ trong ngày, điều hòa cũng tiêu thụ khoảng 3,4 - 3,5 số điện.

Người dùng thực hiện đo lường điện mà chiếc điều hoà tiêu thụ (Ảnh Duy Luân Dễ Thương)

Có thể thấy, ở 2 thiết bị được các người dùng thử nghiệm, lượng điện tiêu thụ là như nhau. Tuy nhiên, các thử nghiệm trên chỉ được thực hiện trên 2 thiết bị cụ thể. Thực tế, mỗi chiếc quạt điều hòa hay điều hòa sẽ có công suất và độ làm mát khác nhau. Và tùy vào tính huống như không gian, thời tiết, các tính năng người dùng sử dụng, mà lượng điện thiết bị tiêu thụ cũng sẽ khác nhau.

Khi nào chọn quạt điều hòa?

Nếu có lượng điện tiêu thụ tương đồng, vậy khi nào người dùng nên chọn quạt điều hòa, thay vì chiếc điều hòa thông thường?

Đầu tiên, cần hiểu rõ về cơ chế hoạt động của quạt điều hòa. Đây là thiết bị làm mát còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như máy làm mát không khí hay điều hoà hơi nước. Điểm khác biệt lớn nhất giữa quạt điều hoà và điều hoà đó là quạt điều hoà tận dụng hơi nước để làm giảm nhiệt độ không gian sử dụng, thay vì sử dụng khí gas rồi chuyển thành hơi lạnh.

Ảnh minh họa cơ chế hoạt động của quạt điều hòa

Cụ thể, thiết bị vẫn sẽ phả ra gió mát như các loại quạt, tuy nhiên làn gió này sẽ mát hơn hẳn bởi có sự tác động của hơi nước. Bên cạnh đó, các loại quạt điều hoà còn được trang bị một tấm làm mát đặc biệt - mang tên Cooling Pad. Bộ phận này được coi là "vũ khí bí mật" và quan trọng nhất của quạt điều hoà. Khí nóng sẽ được hút vào quạt, sau đó đẩy qua tấm làm mát rồi thổi gió ra ngoài môi trường.

Các chuyên gia hay thợ kỹ thuật đánh giá, khả năng làm mát của quạt điều hòa về cơ bản không thể toàn diện, tối ưu bằng điều hòa không khí thông thường. Tuy nhiên, nó vẫn đem lại hiệu quả làm mát tương đối và vẫn là một sự lựa chọn đáng tham khảo cho mùa hè.

Ảnh minh họa

Người dùng có thể sử dụng quạt điều hòa nếu như không gian sử dụng nhỏ hoặc vừa, từ 15 - 50m2. Thiết bị cho phép người dùng dễ dàng lắp đặt bằng các thao tác rất đơn giản, dễ dàng di chuyển đến nhiều không gian khác nhau mà không mất tiền thời gian và công suất.

Khi bật quạt điều hoà, người dùng không bị cảm giác khô như điều hoà thường. Cũng không cần đóng quá kín không gian, vô tình gây bí. Cuối cùng là về chi phí mua một chiếc quạt điều hoà cũng rẻ hơn nhiều so với điều hoà thường. Các gia đình có thể cân nhắc chọn mua cả những loại có thêm nhiều tính năng như lọc không khí, khử mùi... nếu có nhu cầu.