Quang Thắng: 'Tôi giảm cân, mọi người nghĩ tôi bị bệnh'
Nghệ sĩ Quang Thắng cho biết anh đã giảm khoảng 3 kg, rõ nhất là mỡ bụng, vòng eo từ hơn 90 cm xuống còn 80 cm. Việc sụt cân nhanh khiến nhiều đồng nghiệp tưởng anh bị tiểu đường hay mắc các bệnh lý khác.
