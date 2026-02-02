HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Quang Thắng: 'Tôi giảm cân, mọi người nghĩ tôi bị bệnh'

Đỗ Quyên - Đức Nguyễn |

Nghệ sĩ Quang Thắng cho biết anh đã giảm khoảng 3 kg, rõ nhất là mỡ bụng, vòng eo từ hơn 90 cm xuống còn 80 cm. Việc sụt cân nhanh khiến nhiều đồng nghiệp tưởng anh bị tiểu đường hay mắc các bệnh lý khác.

Quang Thắng: 'Tôi giảm cân, mọi người nghĩ tôi bị bệnh'

Cuộc sống của 2 "vua hài kịch" nổi tiếng nhất Việt Nam, sở hữu nhà thờ trăm tỷ, thích ăn dưa muối, cá khô
sao Việt

Quang Thắng

