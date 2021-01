Quảng Ninh: Vận động người dân giao nộp khẩu đại bác từ thời kháng chiến chống Pháp

Ngày 18/1, Công an huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình, rà soát đến từng hộ dân để vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Kết quả, Công an xã Tân Bình của huyện này đã vận động một hộ dân điểm thu mua sắt vụn ở tại thôn Bình Nguyên giao nộp cho cơ quan chức năng một khẩu đại bác (được cho là từ thời kháng chiến chống Pháp).

Hiện Công an huyện Đầm Hà đã chỉ đạo Công an xã Tân Bình phối hợp UBND xã bàn giao khẩu đại bác cho Ban chỉ huy Quân sự huyện xử lý theo quy định.

Công an huyện Đầm Hà cho hay, sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo An ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.