Mưa tuyết ở Y Tý và dãy Hoàng Liên Sơn sẽ dày hơn, lan tỏa xuống thị xã Sa Pa

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai dự báo ngày và đêm 11/01, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng xuống Lào Cai gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Sau có mưa vài nơi, nhiệt độ tiếp tục giảm thấp. Mưa tuyết rơi nhiều hơn và lan tỏa xuống thị xã Sa Pa.

Đêm về sáng ngày 11/01, có một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống Lào Cai. Thời tiết có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp hơn so với ngày hôm trước.

Băng tuyết trên dãy Hoàng Liên Sơn.

Hồi 7 giờ 11/01, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Thành phố Lào Cai xuống mức 8,8 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 8,9 độ C; Sa Pa âm 0,8 độ C.



Bà Đào Thị Thanh Nga, Trạm trưởng trạm Khí tượng Sa Pa cho biết, do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C; khu vực từ Trạm Tôn lên đỉnh Fansipan đã xảy ra mưa tuyết. Theo ghi nhận tuyết rơi với cường độ nhẹ cùng với mưa phùn kéo, thời gian bắt đầu vào khoảng 0 giờ ngày 11/01, kéo dài khoảng 30 phút rồi chấm dứt.

Những bông tuyết nhỏ rơi xuống như bay trong không khí trông rất đẹp mắt. Khi tuyết rơi xuống bị ngấm nước mưa nên không tơi xốp như các đợt mưa tuyết trước đây.



Tại xã Vùng cao Y Tý (huyện Bát Xát), đồng xuất hiện mưa tuyết với cường độ mạnh hơn. Mưa tuyết phủ trắng đường đi, ngọn cỏ, bám vào cành cây tạo nên khung cảnh như bầu trời mùa đông ở Châu Âu.

Đây là trận mưa tuyết đầu tiên ghi nhận được ở hai địa phương trên trong mùa đông năm 2021.