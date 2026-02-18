Quảng Ninh: Nhộn nhịp ngày đầu năm, hàng đoàn người nô nức xếp hàng nhận "lì xì"

Du khách phấn khởi khi nhập cảnh vào Quảng Ninh du lịch ngày đầu Xuân.

Ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Móng Cái 1) đã sôi động, nhộn nhịp khi có những đoàn khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngay trong buổi sáng đầu xuân, cửa khẩu đã làm thủ tục nhập cảnh cho đoàn khách Trung Quốc gồm 55 người, nhập cảnh theo tour visa 10 ngày để tham quan, du lịch tại Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tỉnh tặng "lì xì" cho đoàn khách Trung Quốc "xông đất" cửa khẩu Quốc tế Móng Cái ngày mồng 1 Tết.

Tính đến 12 giờ mùng 1 Tết, cửa khẩu đã đón 3 đoàn khách du lịch cùng nhiều khách lẻ nhập cảnh. Dự kiến của cơ quan chức năng, trong ngày đầu năm có khoảng 1.000 lượt khách nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Để đảm bảo hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, an toàn, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã bố trí quân số trực 24/24 giờ. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ du khách hoàn thiện thủ tục nhanh gọn, đúng quy định. Công tác kiểm soát được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, tạo thuận lợi tối đa cho du khách.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng "lì xì" cho đoàn khách Trung Quốc “xông đất” cửa khẩu Quốc tế Móng Cái ngày mồng 1 Tết.

Cùng với Móng Cái, sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (phường Tuần Châu) đã có những đoàn khách du lịch "xông đất" đầu năm mới, mua vé tham quan Vịnh Hạ Long. Tuần Châu là cửa ngõ của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – kỳ quan được UNESCO vinh danh nhiều lần.

Đại diện lãnh đạo phường Tuần Châu, Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đón và tặng hoa, "lì xì", dành những lời chúc tốt đẹp đến du khách.

Hai siêu du thuyền Seabourn Encore và Piano Land chở gần 2.400 khách quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ.

Còn tại Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, trong ngày đầu năm cũng đã đón gần 2.400 du khách quốc tế trên hai du thuyền hạng sang , mở đầu chuỗi hoạt động đón 6 chuyến tàu biển quốc tế liên tiếp đến với vùng di sản trong những ngày đầu xuân mới.

Hai du thuyền Seabourn Encore với khoảng 800 du khách châu Âu và Piano Land với khoảng 1.600 du khách chủ yếu đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Cá du khách đã được "lì xì" may mắn, chúc các vị khách một năm mới hạnh phúc và có một chuyến đi đáng nhớ tại Quảng Ninh.

Theo lịch trình, vào các ngày 19, 20/2 (mùng 3, 4 Tết) và ngày 24, 25/2 (mùng 8, 9 tháng Giêng), cảng liên tiếp đón các tàu Le Jacques Cartier quốc tịch Pháp, Adora Mediterranea quốc tịch Bahamas và Silver Nova quốc tịch Bahamas, riêng tàu Adora Mediterranea quay lại 2 lần. Sự kiện Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long liên tiếp đón 6 siêu du thuyền trong dịp Tết Nguyên đán cho thấy Quảng Ninh đang trở thành điểm đến ưa thích trên hải trình của nhiều hãng tàu quốc tế.

Dự kiến trong năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón khoảng 90 chuyến tàu biển với khoảng 150.000 lượt khách đến từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu.