Quảng Ninh hứng mưa hơn 200mm, loạt ô tô chết máy, xe tải chở than mắc kẹt

TIẾN THẮNG
Sáng 19/5, Quảng Ninh tiếp tục mưa trắng trời khiến hàng loạt tuyến phố ngập sâu, ô tô chết máy la liệt giữa đường, xe chở than tại khai trường mắc kẹt trong đất đá.

Video: Mưa như trút tại khu vực Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh trong ngày 19/5

Tại khu vực phường Cửa Ông và Cẩm Phả, mưa lớn với lượng mưa đo được vượt 200mm khiến nhiều tuyến phố trung tâm ngập sâu đến nửa mét, giao thông qua đây gần như tê liệt khi cả những chiếc ô tô gầm cao cũng chết máy giữa đường.

Nước dâng cao tràn vào cả nhà dân, nhiều gia đình phải dùng bạt chặn trước cửa để hạn chế nước tràn vào gây hư hỏng đồ đạc. Tương tự, nhiều tuyến phố khu vực trung tâm phường Hạ Long, Hồng Gai bị ngập 20-40cm khiến các xe di chuyển khó khăn.

Đường phố khu vực Cẩm Phả ngập sâu hơn nửa mét, làm nhiều ô tô chết máy giữa đường.

Tại khai trường của Công ty than Hà Tu, đất đá bị nước mưa cuốn trôi xuống bên dưới vùi lấp ngang bánh xe tải, buộc đơn vị này phải huy động máy xúc đào bới để “giải cứu”.

Chính quyền địa phương bố trí đặt biển cảnh báo nguy hiểm, tạm thời cấm người và phương tiện di chuyển vào những nơi ngập sâu.

Mưa lớn cũng gây ra sạt lở đất rải rác tại nhiều điểm trên cung đường từ Bắc Phong Sinh đến Đồng Văn gây chia cắt, hạn chế việc kết nối giao thông khu vực trung tâm tỉnh với các xã vùng cao.

Mưa lớn cuốn trôi đất đá khiến xe tải chuyên chở than tại khai trường Công ty than Hà Tu bị mắc kẹt, đơn vị này phải huy động máy xúc giải cứu.

Theo lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 3 Công an tỉnh Quảng Ninh, trước tình hình thời tiết mưa lớn kéo dài , đơn vị chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện các điểm sạt lở, đưa ra cảnh báo đến người dân và triển khai khắc phục.

Trên Quốc lộ 18C đoạn qua các xã Quảng Đức và Hoành Mô xuất hiện hàng chục điểm sạt lở mái taluy do mưa lớn kéo dài. Nghiêm trọng nhất là tại Km23, khu vực thôn Khe Mọi, xã Hoành Mô, lượng lớn đất đá từ trên núi tràn xuống bịt kín mặt đường khiến người và phương tiện không thể đi qua.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng công an các xã, phường và doanh nghiệp trên địa bàn huy động máy xúc, máy ủi để khẩn trương hót dọn đất đá, thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Không riêng Quốc lộ 18C, nhiều tuyến đường liên thôn tại khu vực miền Đông tỉnh Quảng Ninh cũng đang xuất hiện tình trạng sạt lở taluy, nước dâng qua các đường tràn. Tại khu A8 xã Hoành Mô, một điểm sạt lở còn làm đổ cả cột điện cao thế, đơn vị điện lực khẩn trương huy động cán bộ đến khắc phục sự cố.

Cán bộ thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Công an tỉnh Quảng Ninh đội mưa thu dọn đất đá lăn xuống đường.

Trong điều kiện thời tiết phức tạp, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân hạn chế đi qua khu vực miền núi nếu không thực sự cần thiết, tuyệt đối không vượt rào chắn hoặc cố đi qua các điểm ngập, điểm sạt lở đã được cảnh báo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng mây đối lưu đang gây mưa dông trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh (bao gồm vịnh Hạ Long). Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục duy trì, gây mưa rào và dông cho vùng biển trên.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tình hình mưa lũ tại tỉnh Quảng Ninh trong sáng 19/5:

Hàng loạt tuyến phố trung tâm tại phường Cửa Ông và Cẩm Phả ngập sâu hơn nửa mét khiến giao thông tê liệt, nhiều ô tô chết máy giữa đường.

Tuyến đường từ Bắc Phong Sinh sang Đồng Văn, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất.

Loạt ô tô, xe máy bị ngập ngang xe.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo tại khu vực tuyến đường bị ngập lụt, nước chảy xiết và sạt lở đất gây chia cắt.

Nước tràn vào nhà dân tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân trên tuyến phố Tô Hiệu, phường Cửa Ông sử dụng bạt chặn trước cửa để hạn chế nước tràn vào nhà.

Lực lượng chức năng tại xã Quảng Hà và Đường Hoa khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra ngay sau khi nước rút.

