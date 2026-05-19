Thông tin mới vụ tai nạn đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, 5 trẻ em tử vong

Như Quỳnh
|

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân 5 trẻ em tử vong là do quá trình tắm sông, di chuyển ra khu vực giữa dòng, đuối nước.

Ngày 19-5, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vào chiều 18-5 một nhóm gồm 10 học sinh cùng trú tại xã Sông Lô rủ nhau ra khu vực bãi bồi ven sông Lô thuộc thôn Yên Phú để tắm. Trong quá trình tắm sông, khi di chuyển ra khu vực giữa dòng, 5 em bị đuối nước dẫn đến sự việc thương tâm.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: MXH

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Sông Lô phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng tham gia tìm kiếm.

Quá trình cứu nạn gặp nhiều khó khăn do khu vực lòng sông rộng, nước sâu và dòng chảy phức tạp. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, các lực lượng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, chia thành nhiều tổ rà soát tại khu vực xảy ra vụ việc và các địa bàn lân cận.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày 18-5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 5 học sinh gặp nạn và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Danh tính 5 nạn nhân được xác đinh gồm: N.T.L. (SN 2013, trú tại thôn Yên Kiều); B.X.N. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.M.Q. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.C.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.V.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh, nhất là trong thời điểm mùa hè. Các cơ quan chức năng khuyến cáo gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở trẻ em không tự ý tắm sông, suối, ao hồ khi không có người lớn đi cùng. Đồng thời trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước để hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra trong tối 18-5, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 5 gia đình học sinh bị đuối nước và trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng.

