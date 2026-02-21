HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quảng Ninh dẫn đầu cuộc bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ

Thanh Hà |

Linh vật ngựa ở Quảng Ninh đã dẫn đầu cuộc bình chọn của bạn đọc Báo Người Lao Động; kế tiếp là Quảng Trị, Đồng Tháp.

Ngày 21-2, cuộc bình chọn linh vật ngựa tỉnh, thành đẹp nhất Tết Bính Ngọ của Báo Người Lao Động đã kết thúc, thu hút 297.293 lượt bình chọn của bạn đọc. Trong đó, linh vật ngựa của tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu với 136.104 lượt bình chọn. Xếp thứ nhì là tỉnh Quảng Trị với 92.352 lượt bình chọn và thứ ba là tỉnh Đồng Tháp với 41.181 lượt bình chọn.

TP Đà Nẵng và TPHCM lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm của cuộc bình chọn với số phiếu lần lượt là 16.726 và 9.335.

Quảng Ninh dẫn đầu bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Linh vật ngựa tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu cuộc bình chọn với 136.104 lượt

Quảng Ninh dẫn đầu bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Xếp thứ 2 cuộc bình chọn là linh vật ngựa tỉnh Quảng Trị với 92.352 lượt bình chọn

Quảng Ninh dẫn đầu bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Linh vật ngựa tỉnh Đồng Tháp đứng vị trí thứ 3 với 41.181 lượt bình chọn

Quảng Ninh dẫn đầu bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Linh vật ngựa Đà Nẵng xếp vị trí thứ 4

Quảng Ninh dẫn đầu bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Linh vật ngựa TPHCM xếp vị trí thứ 5

Dưới đây là hình ảnh một số linh vật ngựa nổi bật được các địa phương chế tác, trưng bày để mừng Tết Bính Ngọ 2026:

Quảng Ninh dẫn đầu bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Linh vật "Ngựa thương" của Bắc Ninh

Quảng Ninh dẫn đầu bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Linh vật ngựa "mặt cộc" ở Gia Lai

Quảng Ninh dẫn đầu bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.

Linh vật ngựa của tỉnh Đắk Lắk

Quảng Ninh dẫn đầu bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Linh vật ngựa của TP Cần Thơ

Quảng Ninh dẫn đầu bình chọn linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 10.

Linh vật ngựa của tỉnh Đồng Nai

Dự báo thời tiết mùng 5 Tết: Cả nước đón nắng, miền Nam có nơi nóng hơn 35°C
Tags

tỉnh Quảng NInh

tỉnh quảng trị

tỉnh Đồng Tháp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại