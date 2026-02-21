Ngày 21-2, cuộc bình chọn linh vật ngựa tỉnh, thành đẹp nhất Tết Bính Ngọ của Báo Người Lao Động đã kết thúc, thu hút 297.293 lượt bình chọn của bạn đọc. Trong đó, linh vật ngựa của tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu với 136.104 lượt bình chọn. Xếp thứ nhì là tỉnh Quảng Trị với 92.352 lượt bình chọn và thứ ba là tỉnh Đồng Tháp với 41.181 lượt bình chọn.

TP Đà Nẵng và TPHCM lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm của cuộc bình chọn với số phiếu lần lượt là 16.726 và 9.335.

Linh vật ngựa tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu cuộc bình chọn với 136.104 lượt

Xếp thứ 2 cuộc bình chọn là linh vật ngựa tỉnh Quảng Trị với 92.352 lượt bình chọn

Linh vật ngựa tỉnh Đồng Tháp đứng vị trí thứ 3 với 41.181 lượt bình chọn

Linh vật ngựa Đà Nẵng xếp vị trí thứ 4

Linh vật ngựa TPHCM xếp vị trí thứ 5

Dưới đây là hình ảnh một số linh vật ngựa nổi bật được các địa phương chế tác, trưng bày để mừng Tết Bính Ngọ 2026:

Linh vật "Ngựa thương" của Bắc Ninh

Linh vật ngựa "mặt cộc" ở Gia Lai

Linh vật ngựa của tỉnh Đắk Lắk

Linh vật ngựa của TP Cần Thơ