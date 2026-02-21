Dự báo thời tiết mùng 5 Tết: Cả nước đón nắng, miền Nam có nơi nóng hơn 35°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong mùng 5 Tết

Ngày 21/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán), thời tiết trên cả nước tương đối thuận lợi khi ban ngày có nắng, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, lượng mưa không lớn, tạo điều kiện để người dân tiếp tục các hoạt động du xuân, thăm hỏi họ hàng, lễ chùa cũng như chuẩn bị quay trở lại nơi làm việc sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Cả nước đón nắng trong ngày mùng 5 Tết. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Theo đó, Bắc Bộ và Thanh Hoá sáng sớm ghi nhận hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ rải rác, mưa xuất hiện cục bộ ở một vài nơi. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất dao động 15-19°C, có nơi dưới 15°C. Trưa chiều trời nắng, không khí khô ráo hơn, nền nhiệt tăng nhanh ở các khu vực này, cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 7-8°C,

Từ 22/2 (mùng 6 Tết), thời tiết vùng núi và trung du Bắc Bộ có sự thay đổi khi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời tiếp tục rét về đêm và sáng, biên độ nhiệt ngày - đêm vẫn duy trì ở mức chênh lệch khá rõ.

Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa chỉ xuất hiện vài nơi, lượng không đáng kể. Ban ngày trời nắng, nền nhiệt tăng dần.

Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng. Đáng chú ý, tại miền Đông Nam Bộ, nắng có xu hướng mạnh hơn, cục bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 35°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong mùng 5 Tết

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, phía Nam có nơi trên 27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.