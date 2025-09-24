HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quảng Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Tr.Đức |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 23-9, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quảng Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng

Ông Bùi Văn Khắng sinh ngày 16-5-1971, quê quán ở xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên). Ông là Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý công và có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Văn Khắng từng giữ các chức vụ: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (nay là Chi cục Hải quan khu vực VIII); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Tháng 1-2024, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Đến 19-9-2025, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng theo Quyết định số 2122/QĐ-TTg ngày 23-9, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ mới.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 23-9-2025.

Sức mạnh răn đe của lực lượng tàu ngầm Việt Nam
Tags

UBND tỉnh Quảng Ninh

tỉnh Hưng Yên

tân Chủ tịch UBND tỉnh

tỉnh thái bình

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại