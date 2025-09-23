Là một trong những tập thể tiêu biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ XI , phong trào TĐQT của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 thời gian qua đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật; thực sự trở thành động lực to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 và trực thăng săn ngầm Ka-28 cơ động vào đội hình diễu binh trên biển, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lữ đoàn đã thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, khai thác làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại, góp phần duy trì và nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu thực chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân và đơn vị trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Đồng, ngay sau khi tiếp nhận các tàu ngầm về nước, đơn vị đẩy nhanh, đẩy mạnh đột phá huấn luyện làm chủ với một quyết tâm lớn và nỗ lực cao. Nhờ đó, tất cả 6/6 tàu ngầm của Lữ đoàn được đưa vào đội hình chiến đấu của Quân chủng vượt tiến độ về thời gian theo quy định.

Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, các tàu ngầm của Lữ đoàn đã thực hiện thành công nhiều chuyến đi biển độc lập với hàng nghìn giờ lặn bảo đảm an toàn tuyệt đối. Có những chuyến thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu, có mang theo đạn ngư lôi, tên lửa hoạt động ở những khu vực biển trọng yếu, xa bờ, dài ngày, trong điều kiện khí tượng thủy văn phức tạp.

“Đó là những minh chứng sống cho sự hiện diện, kiểm soát, làm chủ và năng lực, sức mạnh răn đe của lực lượng tàu ngầm ở những nơi mà Tổ quốc cần”, Chính ủy Lữ đoàn 189 cho biết.

Các biên đội tàu của Hải quân nhân dân Việt Nam chào tàu chỉ huy trong cuộc diễu binh trên biển.

Thượng tá Đồng cho biết, để có được thành tích đó, Lữ đoàn đã thực hiện rộng khắp các phong trào thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ, không ngừng, không nghỉ, với quyết tâm “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”. Cùng với đó là phương châm “Huấn luyện nhiều, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt”.

Các phong trào thi đua đã phát huy được yếu tố tích cực, tự giác, chủ động, tự học tập, tự nghiên cứu, kíp trước dạy kíp sau, cán bộ có kinh nghiệm nhiều huấn luyện cho cán bộ có kinh nghiệm ít.

Thực tế, có nhiều hội thi, hội thao thiết thực được ra đời, như Hội thi sĩ quan trực canh, Hội thi sĩ quan cơ điện, sĩ quan vũ khí giỏi; nhiều hình thức huấn luyện, như hội báo chiến thuật, bài tập nhóm, hội thảo chuyên đề được áp dụng, vận dụng; nhiều mô hình sản phẩm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đoạt Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội... đã đi vào thực tiễn, phục vụ huấn luyện làm chủ.

Các kíp tàu ngầm đã nhanh chóng làm chủ trong khai thác sử dụng trang bị kỹ thuật tại bến và trên biển, với điểm nhấn là làm chủ hoàn toàn các bài bắn, nhất là thực hành phóng tên lửa, ngư lôi bắn tập thành công từ trong lòng biển.

“Kết quả trên đã khẳng định giá trị độc đáo của tàu ngầm cấp chiến dịch, góp phần làm phong phú, hoàn chỉnh phương án tác chiến của Quân chủng và phát triển đặc sắc nghệ thuật quân sự Hải quân”, Thượng tá Hoàng Văn Đồng nói.

Thượng tá Hoàng Văn Đồng khẳng định: “Trong bất luận hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: Bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành, bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua”.

Đối với các trang thiết bị mới, hiện đại của Trung tâm Cứu nạn tàu ngầm, Thượng tá Hoàng Văn Đồng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận, huấn luyện chuyển giao, với tinh thần tích cực chủ động, khắc phục khó khăn, Lữ đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, khai thác làm chủ, phục vụ nghiệm thu cấp Quân chủng, Bộ Quốc phòng và đưa vào trang bị quân sự các trang thiết bị cứu nạn tàu ngầm.

Nổi bật là tàu lặn cứu nạn LR11 đã hai lần thực hiện thành công khoa mục huấn luyện ghép nối, mở cửa thoát hiểm của tàu ngầm nằm đáy ở độ sâu 80m đưa thủy thủ từ tàu ngầm lên tàu cứu nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

“Đây là minh chứng khẳng định trình độ làm chủ, tiệm cận với trình độ tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm của các nước có Hải quân phát triển trên thế giới, tạo niềm tin vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vào trang bị kỹ thuật được biên chế, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Hoàng Văn Đồng nói.