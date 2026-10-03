Quảng Ngãi phê bình 17 chủ tịch xã

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình 17 chủ tịch UBND xã vì không nghiêm túc trong tham dự hội nghị, trong đó có địa phương tham dự trực tuyến nhưng không dự đầy đủ đến khi hội nghị kết thúc.

Ngày 3/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt đã ký văn bản gửi các sở, ngành, cơ quan và UBND các xã, phường, đặc khu về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tham dự các cuộc họp, hội nghị.

Theo đó, ngày 1/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác đăng ký, tổng hợp thành phần và theo dõi việc tham dự, UBND tỉnh nhận thấy vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị đăng ký thành phần dự họp chậm so với thời hạn yêu cầu. Một số địa phương tham dự trực tuyến tại điểm cầu địa phương nhưng không tham dự đầy đủ đến khi kết thúc hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình chủ tịch UBND 17 xã gồm Ia Chim, Sa Loong, Đăk Rve, Ngọc Linh, Đăk Tờ Kan, Sa Bình, An Phú, Ba Động, Ba Gia, Nghĩa Hành, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Trường Giang, Bình Chương, Tây Trà, Sơn Linh và Sơn Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chủ trì buổi làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2026 (ngày 1/10).

Để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp, cuộc họp, buổi làm việc do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, bảo đảm đúng thời hạn và đúng thành phần được yêu cầu.

Các cơ quan, địa phương phải chủ động rà soát, xác định và đăng ký đúng thành phần, bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời để phục vụ công tác tổng hợp, chuẩn bị tổ chức cuộc họp.

Cán bộ, công chức được phân công dự họp phải tham dự đầy đủ, đúng thành phần, đúng thời gian và xuyên suốt nội dung cuộc họp. Trường hợp không thể tiếp tục tham dự phải kịp thời báo cáo và được người chủ trì đồng ý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng đăng ký chậm, tham dự không đúng thành phần, không đầy đủ hoặc tự ý rời khỏi cuộc họp khi chưa được người chủ trì đồng ý.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp hành các quy định trong tham dự các cuộc họp, hội nghị.

Văn phòng UBND tỉnh được giao tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc đăng ký và tham dự các cuộc họp của lãnh đạo sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Nội vụ để xem xét phê bình, kiểm điểm những trường hợp vi phạm hoặc tái diễn.