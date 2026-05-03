Quảng Ngãi: Lật xe tải dưới chân đèo Violak, 2 người chết

Sáng 3/5, lãnh đạo UBND xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ lật xe tải khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 2/5, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của người dân về vụ lật xe tải xảy ra tại Km58+700, khu vực chân đèo Violak, trên Quốc lộ 24.

Chiếc xe gặp nạn mang BKS 47H-01039, trên xe có 3 người, chưa xác định được danh tính tài xế.

Xe tải lật ở chân đèo Violak khiến 3 người thương vong. (Ảnh: Q.N)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong gồm Lê Đình T. (SN 1980, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) và một người tên Minh (chưa xác định rõ nhân thân). Ngoài ra, Nguyễn Hồng N. (SN 1992, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tính đến ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ (2/5), cả nước ghi nhận tổng cộng 130 vụ tai nạn giao thông , khiến 65 người tử vong và 91 người bị thương.

Trong ngày thứ nhất (30/4), toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn, làm chết 18 người và bị thương 22 người. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giảm sâu (giảm 33 vụ).

Trong ngày 1/5, toàn quốc ghi nhận 48 vụ tai nạn, làm chết 24 người và bị thương 37 người. Trong đó, 47 vụ xảy ra trên đường bộ và 1 vụ trên đường sắt.

Ngày thứ ba (2/5), cả nước xảy ra 45 vụ tai nạn, khiến 23 người tử vong và 32 người bị thương.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong hai ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước có xu hướng giảm sâu, tuy nhiên vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra và xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm mỗi ngày.

Trong hai ngày đầu, hơn 5.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý. Các lỗi phổ biến khác bao gồm vi phạm tốc độ và chở quá số người quy định.