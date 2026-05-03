Phản ứng của chồng khi thấy vợ trang điểm sau 30 năm, khoảnh khắc hút gần 6 triệu lượt xem

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn khiến nhiều người xem không khỏi thích thú xen lẫn sự xúc động. Không phải nội dung giật gân hay kịch tính, đoạn clip ghi lại một khoảnh khắc rất đời thường nhưng lại chạm đến trái tim người xem: Phản ứng của một người chồng khi lần đầu thấy vợ mình trang điểm sau hàng chục năm chung sống. Đoạn clip hiện hút gần 6 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Mở đẩu đoạn clip là hình ảnh người phụ nữ trung niên bước ra sau khi được trang điểm chỉn chu. Gương mặt được make-up nhẹ nhàng, mái tóc gọn gàng cùng tà áo dài khiến bà trở nên rạng rỡ, khác hẳn với hình ảnh giản dị thường ngày. Ngay khi nhìn thấy vợ, người chồng đứng gần đó lập tức “đứng hình”, ánh mắt mở to đầy bất ngờ. Ông không giấu được sự lúng túng, vừa ngạc nhiên vừa thích thú, khiến những người xung quanh bật cười vì phản ứng quá đỗi chân thật.

Khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến nhiều cảm xúc. Sau hơn 30 năm kết hôn, đây gần như là lần đầu tiên người chồng được nhìn thấy vợ mình trong diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng như vậy. Sự thay đổi không quá cầu kỳ, nhưng đủ để khiến ông ngỡ ngàng như gặp lại một phiên bản khác của người bạn đời đã gắn bó suốt cuộc đời.

Được biết, đoạn clip do Kim Thy - con gái của cặp vợ chồng, đăng tải lên mạng xã hội. Cô chia sẻ rằng mẹ mình vốn sống giản dị, hiếm khi trang điểm trong suốt nhiều năm qua. Nhân dịp gia đình có việc quan trọng, Thy đã quyết định trang điểm cho mẹ để tạo bất ngờ. Không ngờ, phản ứng của bố lại trở thành điểm nhấn đặc biệt, khiến cả gia đình bật cười và nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng.

Chia sẻ với Tri Thức – Znews , Kim Thy cho biết mẹ cô gần như không trang điểm kể từ ngày cưới vào năm 1996, chỉ thỉnh thoảng tô son nhẹ khi cần thiết. Vì vậy, lần “lên đồ” chỉn chu này không chỉ khiến bố cô bất ngờ mà còn khiến chính bà cũng có phần ngượng ngùng. Khi nhìn thấy vợ, người bố đã thốt lên lời khen mộc mạc, sau đó còn tỏ ra bối rối trước sự trêu chọc của con cái. Sau 30 năm, sự ngỡ ngàng của người chồng không chỉ đến từ ngoại hình của vợ, mà còn là cảm xúc như được nhìn lại hình ảnh người phụ nữ năm xưa mình từng yêu.