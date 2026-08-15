Quảng Ngãi khởi công dự án trị giá 116 triệu USD

Dự án Khu sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư 116 triệu USD.

Các lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Ngày 15/8, Công ty TNHH HD Hyundai Eco Vina tổ chức lễ khởi công Dự án Khu sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư 116 triệu USD.

Dự lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu V, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng.

Ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi dự lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Giám đốc HD Hyundai Eco Vina Choi Seung Hyun cho biết, dự án là dấu mốc thể hiện niềm tin, sự gắn bó và cam kết đầu tư lâu dài của doanh nghiệp tại Quảng Ngãi.

HD Hyundai Eco Vina hiện tập trung vào lĩnh vực chế tạo thiết bị công nghiệp nặng, với các sản phẩm chủ lực là cẩu trục cảng biển và mô-đun công nghiệp quy mô lớn phục vụ ngành năng lượng, lọc hóa dầu và công nghiệp nặng. Các sản phẩm của doanh nghiệp cung cấp cho nhiều dự án trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế cơ khí chế tạo Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dự án sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường được triển khai trên diện tích 26,7ha, vốn đầu tư 116 triệu USD, dự kiến hoàn thành và đưa vào sản xuất từ tháng 4/2027. Đây là bước đi nhằm hình thành hai trụ cột kinh doanh chiến lược của HD Hyundai Eco Vina gồm cẩu trục cảng biển và bồn chứa độc lập, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh chế tạo mô-đun công nghiệp.

Theo doanh nghiệp, dự án hướng tới đổi mới công nghệ, giảm phát thải và phát triển bền vững, qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại tại Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, dự án là dấu mốc mới trong thu hút FDI, phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo và kinh tế biển tại Khu kinh tế Dung Quất. Lễ khởi công là minh chứng cho sức hút của Quảng Ngãi đối với dòng vốn FDI, đồng thời viết tiếp hành trình thu hút đầu tư hiệu quả, bền vững của Khu kinh tế Dung Quất trong những năm qua.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao năng lực, uy tín toàn cầu của Tập đoàn HD Hyundai trong lĩnh vực công nghiệp nặng và năng lượng, đồng thời hoan nghênh quyết tâm đầu tư của tập đoàn sau khi hoàn tất các thủ tục nhận chuyển giao, tái cơ cấu dự án từ Doosan Vina.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khởi công.

Để dự án sớm hoàn thành, đi vào vận hành ổn định và phát huy hiệu quả, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư.

Cùng với đó, Đảng bộ và chính quyền xã Vạn Tường, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục bám sát, đồng hành và hỗ trợ tối đa Tập đoàn HD Hyundai triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuân thủ quy định.

Tỉnh cũng sẽ chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từng bước xây dựng Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất trở thành điểm đến có môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và bền vững.

Cạnh đó, Quảng Ngãi cam kết tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động và đào tạo lao động của doanh nghiệp...