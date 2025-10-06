HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quảng Ngãi hứng liên tiếp 4 trận động đất lúc rạng sáng, có trận 4.9 richter

THANH BA |

4 trận động đất xảy ra ở 2 xã miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, trận có cường độ lớn nhất là 4.9 độ richter.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, vừa phát đi thông báo về 4 trận động đất xảy ra rạng sáng nay ở 2 xã Măng Bút, Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó 0 giờ 41 phút 19 giây, một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.871 độ vĩ Bắc, 108.141 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút.

Quảng Ngãi hứng liên tiếp 4 trận động đất lúc rạng sáng, có trận 4.9 richter- Ảnh 1.

Bản đồ chấn tâm của trận động đất có độ lớn 4.9 độ richter. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)

Cũng tại xã Măng Bút, 1 giờ 0 phút 17 giây, một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.875 độ vĩ Bắc, 108.146 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Tiếp đén, lúc 1 giờ 28 phút 42 giây, một trận động đất xảy ra tại xã Măng Ri có độ lớn 4.9, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Cuối cùng, lúc 1 giờ 46 phút 25 giây, một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.830 độ vĩ Bắc, 108.132 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi 4 trận động đất trên.

Bão số 11 đã đi vào Trung Quốc, miền Bắc nước ta còn mưa lớn không?

Tags

mưa lớn

động đất

trận động đất

tỉnh Quảng Ngãi

độ sâu chấn tiêu

xảy ra

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại