Quảng Nam thông tin chính thức vụ đưa 4 người đang cách ly phòng Covid-19 ra sân bay Đà Nẵng

Liên quan đến vụ việc 2 chiếc xe mang BKS tỉnh Quảng Nam chở theo 4 người quốc tịch Anh đang trong thời gian cách ly phòng dịch Covid-19 từ Quảng Nam ra sân bay Đà Nẵng để đi Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã có thông tin chính thức.

"Kết quả xét nghiệm của họ là âm tính. 4 du khách mong muốn được ra sân bay Đà Nẵng để đến sân bay Nội Bài hoặc sân bay Tân Sơn Nhất rồi bay tiếp ra nước ngoài theo vé đã đặt sẵn, không đi đâu tại Việt Nam. Ngoài ra, visa của 4 người trên cũng hết hạn nên ngành y tế Quảng Nam hỗ trợ theo nguyện vọng của 4 du khách", đại diện Ban chỉ đạo phòng dịch tỉnh Quảng Nam cho biết.

Theo giải tích của tỉnh Quảng Nam, mục 3.2 Công văn số 61/CV-BCĐ ngày 05/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra về việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19 quy định trường hợp người nước ngoài có nhu cầu trở về nước hoặc đi tiếp ra nước ngoài, cơ sở cách ly chịu trách nhiệm: Kiểm tra y tế; yêu cầu hành khách thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang, thường xuyên sát trùng tay; vận chuyển hành khách ra sân bay bằng xe riêng; hạn chế khách đó tiếp xúc với người khác.

Do vậy, ngày 11/3 ngành Y tế Quảng Nam đưa 4 du khách người Anh ra sân bay Đà Nẵng.

Khách sạn Boutique Hội An, nơi các vị khách này từng lưu trú

Tuy nhiên, vào thời điểm 18h17 ngày 11/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có ban hành Công văn số 1204 /CV-BCD về việc cách ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054 và đã có điều chỉnh về nội dung này.

Mặc dù vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam chưa cập nhật kịp nên chưa thực hiện theo văn bản mới. Đây cũng là lý do Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, ngành y tế Quảng Nam đã chấp hành theo quy định mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra và đưa 4 du khách về lại thành phố Hội An cách ly theo quy định.

Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho hay 1 trong 4 vị khách được vận chuyển ra sân bay có bệnh cao huyết áp. Người phụ nữ này sau đó mệt và run chứ không bị sốt.

"Anh em xác định thấy tình hình dùng dằng, chị kia lại bị cao huyết áp, sợ chị bị lên cơn sẽ nguy hiểm nên chúng tôi quyết định đưa về lại Quảng Nam cho yên tâm", vị lãnh đạo Sở Y tế thông tin.

Hiện nay, 4 du khách trên được bố trí cách ly tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với sự giám sát của cán bộ y tế.

Được biết, 2 chiếc xe chở 4 vị khách ra sân bay gồm có xe biển trắng 92DA-0016 của Quỹ dự án toàn cầu PCFR Quảng Nam và xe biển xanh 92A – 00638 của Trung trâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.

Cả 2 xe hiện đều được khử trùng theo đúng quy định.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho hay 4 vị khách trên đến tỉnh Quảng Nam vào tối ngày 6/3 và lưu trú tại khách sạn Boutique (khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An). Từ ngày 8/3, ngành y tế tỉnh Quảng Nam biết được thông tin có nhiều du khách đi trên chuyến bay VN0054 đang lưu trú tại khách sạn Boutique nên đã tiến hành cách ly, giám sát y tế đồng thời lấy mẫu những người liên quan đưa đi xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy có 1 vị du khách Anh lưu trú tại khách sạn trên dương tính với virus SARS-Cov-2, hiện đã được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.