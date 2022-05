Quảng Nam: Hai du khách nước ngoài tử vong do chạy xe máy tông vào cột điện

Sáng ngày 17/5, Trao đổi với VTV News, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai du khách nước ngoài điều khiển xe máy tông vào cột điện bên đường dẫn đến tử vong.

Trước đó, vào lúc 03h40’ cùng ngày, trên đường Hùng Vương, thuộc phường Thanh Hà, TP Hội An, anh Denver Christopher Marcus (25 tuổi) và anh Thowpson Peth May (24 tuổi), cả 2 quốc tịch Anh đang điều khiển xe máy BKS: 92H1-03631 đang lưu thông theo hướng TP Hội An - Điện Bàn. Khi đến địa điểm trên, thì 2 người này điều khiển xe máy tông vào cột điện bên đường. Hậu quả khiến anh Marcus và anh May tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an TP Hội An đã khẩn trương có mặt tại hiện trường bảo vệ hiện trường và tiến hành khám nghiệm. Hiện thi thể của 2 nạn nhân xấu số đã được đưa vào nhà xác bệnh viện Đa khoa Hội An.