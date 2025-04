Quang Linh Vlogs, tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, quê Nghệ An. Quang Linh sang Angola lao động từ năm 2016. Đến khoảng năm 2018, cuộc sống và công việc của anh rẽ sang một hướng hoàn toàn khác sau khi kênh YouTube Quang Linh Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi phát triển và được nhiều người biết đến.

Sau khi làm Youtube, Quang Linh đăng tải những video được quay thô sơ bằng điện thoại di động về cuộc sống và con người châu Phi. Nội dung xoay quanh các hoạt động hỗ trợ người dân địa phương, từ việc cung cấp nước sạch đến hướng dẫn trồng trọt.

Những video của Quang Linh hấp dẫn người xem một phần vì sự tò mò của người Việt về cuộc sống ở một đất nước nghèo nàn và xa lạ.

Từ đó, sự giản dị, gần gũi của chàng trai người Việt trong những video dần chiếm được sự cảm mến của nhiều người khi có đến 4,11 triệu lượt đăng ký kênh Youtube cùng hơn 1,4 tỷ lượt xem tính đến tháng 7/2024. Từ khoảng năm 2021, Quang Linh là một trong số những người trẻ có sức ảnh hưởng rất lớn, được nhiều người biết đến và yêu mến.

Những video của Quang Linh không chỉ mang tính giải trí mà còn đầy tính nhân văn, ghi lại quá trình hỗ trợ người dân địa phương từ những việc đơn giản như chia sẻ bữa ăn, giúp đỡ trong nông nghiệp đến những dự án lớn hơn như xây giếng nước sạch và cải thiện giáo dục.

Nhờ nội dung mang tính nhân văn, kênh của Quang Linh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Các hoạt động thiện nguyện của anh và nhóm bạn, được gọi là Team Châu Phi, đã giúp cải thiện cuộc sống của một bộ phận người dân Angola.

Khoảng đầu năm 2024, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bắt đầu xuất hiện dày đặc với nhiều màn hợp tác livestream. Hằng Du Mục tên thật là Nguyễn Thị Thái Hằng (SN 1995, quê Cà Mau) được biết đến với loạt video chia sẻ về cuộc sống du mục, khám phá các vùng đất lạ tại Trung Quốc. Trên các nền tảng mạng xã hội, Hằng Du Mục có lượt theo dõi ấn tượng như Facebook là 2,2 triệu lượt, TikTok là 4,9 triệu lượt...

Cặp đôi từng hợp tác nhiều buổi livestream triệu views với doanh số cực khủng như bán sạch 3.000 đơn quà Tết chỉ sau 2 giờ và được mệnh danh là "chiến thần" livestream.

Để bán được hàng, Quang Linh cũng không ngần ngại thực hiện các chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý của người xem, như mặc những trang phục kì quặc, ướm thử quần áo phụ nữ, diễn các tiểu phẩm hài…

Hình ảnh một chàng nông dân chân chất cùng người dân Angola thu hoạch mùa vụ, chăm sóc những đàn bò, đàn dê… dần không còn xuất hiện trên mạng xã hội của Quang Linh Vlogs.

Cùng với Hằng Du Mục, Quang Linh bỗng dưng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, trong các phiên livestream giới thiệu sản phẩm của nhãn hàng. Có những phiên live anh bán hàng chục sản phẩm khác nhau.

Sau đó, đã có những lần Quang Linh phải lên tiếng xin lỗi khách hàng vì chất lượng sản phẩm khách nhận về chưa được như những lời quảng cáo.

Đáng chú ý nhất là sản phẩm kẹo rau củ Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) phát triển và được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Asia Life tại Đắk Lắk. Sản phẩm này được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến bởi những người nổi tiếng như Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên hồi năm 2024.

Trong các buổi livestream, sản phẩm kẹo rau củ Kera được giới thiệu với thông điệp "một viên kẹo tương đương một đĩa rau", nhằm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt là những người gặp khó khăn trong việc tiêu thụ rau xanh. Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, tính đến tháng 3/2025, hơn 100.000 hộp kẹo rau củ Kera đã được bán ra thị trường.

Tuy nhiên, nhiều người đã phản ánh về chất lượng và tính trung thực trong quảng cáo của sản phẩm. Kết quả kiểm nghiệm từ Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia cho thấy kẹo rau củ Kera có chứa chất tạo ngọt Sorbitol với hàm lượng 33,4 g/100g, nhưng thông tin này không được ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Do những vi phạm liên quan đến quảng cáo và chất lượng sản phẩm, ngày 4/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cùng 3 người khác về tội "Lừa dối khách hàng" và "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Từ một YouTuber nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện, Quang Linh đã có những bước đi mới trong kinh doanh. Tuy nhiên, Quang Linh Vlogs đã vướng vòng lao lý do sản xuất hàng giả. và lừa dối khách hàng. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và 3 bị can.