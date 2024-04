Quang Linh Vlogs háo hức đưa Lôi Con về Việt Nam, "phút 89" gặp sự cố buộc phải hủy chuyến

Ngày 18/4, Quang Linh Vlogs thông báo anh và Lôi Con đang trên đường về Việt Nam. Chuyến bay sẽ cất cánh từ Angola, quá cảnh tại Dubai 1 ngày sau đó sẽ bay thẳng về Việt Nam.

Trước đó, Quang Linh đã rất lo lắng về tình hình mưa bão tại Dubai. Anh sợ rằng các chuyến bay sẽ bị delay do Dubai đang ngập lụt rất nặng. Trên đường ra sân bay, Quang Linh đã an ủi trước cậu nhóc Lôi Con: "Nếu không bay được là do bên Dubai bị ngập nước, không phải chú Linh lừa nhé". Chàng Youtuber cảm thấy rất áy náy: "Nếu lần này bị hủy chuyến thật thì chắc Lôi Con sẽ không bao giờ tin các chú nữa các bạn ạ".

Quang Linh cập nhật hình ảnh mới nhất tại sân bay

Thế nhưng nỗi lo này chưa qua thì sự cố khác lại ập tới. Sáng ngày 19/4, chàng hot Youtuber bất ngờ thông báo anh buộc phải hủy chuyến bay theo lịch đã dự kiến. Lí do là bởi giấy tờ của Lôi Con có vấn đề, không được xuất cảnh. Quang Linh cố trấn an người hâm mộ: "Chắc mai cố gắng bay chuyến khác".

Trong bức ảnh mới đăng tải, cậu nhóc Lôi Con tỏ ra buồn bã, ngồi bệt tại sảnh sân bay. Vì đây là lần đầu tiên được đi máy bay nên Lôi Con tỏ ra vô cùng háo hức. Nhìn "sad boy châu Phi" thở dài thườn thượt, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng, đồng thời động viên, an ủi Quang Linh và cậu bé.

Trích một số bình luận:

-Thương Linh, cái số vất vả ông gánh nhiều trách nhiệm chuyến này lắm nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh vui vẻ. Cũng thương 2 bố con Lôi, háo hức bao nhiêu mà giờ lại thành ra như vậy.

- Trước đưa Lindo về cũng gặp trục trặc, đúng là kiếp nạn của Quang Linh. Khổ thân quá. Mong chuyến bay mới của hai chú cháu sẽ suôn sẻ.