Kẻ bịt mặt đi ô tô xông vào cuớp tiệm vàng ở Hà Tĩnh: Bà chủ kể lại 6 giây kinh hoàng

Vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào 21h tối qua (17/4) khiến những người dân tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vẫn chua hết hoang mang.

Kể lại toàn bộ sự việc trên tờ Dân Trí, bà H. (chủ tiệm vàng trên đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn) cho biết, khoảng 20h50 ngày 17/4, bà H. cùng chồng đang sinh hoạt ở tầng trên. Lúc này con gái bà là chị L.N.T. (23 tuổi) vừa làm việc vừa trông coi hàng hóa ở dưới tầng 1.

Bất ngờ, tên cướp bịt mặt lao vào, dùng búa đập liên tiếp lên tủ kính chứa trang sức. Thấy vậy, con gái bà H. hoảng hốt chạy ra và tri hô cho mọi người biết nhưng không kịp. Tên cướp vơ vét nhiều vòng vàng rồi lên ô tô tháo chạy.

Bà H. nói, sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong vòng 5-6 giây. Cho đến giờ, bà và người thân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Phụ Nữ Online)

Trích xuất camera an ninh ghi lại từ tiệm vàng của bà H. cho thấy, tên cướp bịt kín mặt bằng vải đen, lái ô tô đến trước cửa tiệm vàng. Gã đàn ông bước xuống từ ghế lái, tay cầm búa đi vào phía trong tiệm mà không đóng cửa ô tô.



Sau khi mở cửa kính, nghi phạm đập liên tiếp làm vỡ tủ kính trưng bày, lấy đi một số vàng rồi quay lại ô tô, nhấn ga tẩu thoát. Chiếc búa được tên cướp vứt bỏ lại trong tủ kính.

Camera vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Gia đình bà H. đã trình báo cho chính quyền và cơ quan công an. Ngay trong đêm, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai người liên quan và truy tìm nghi phạm.

Theo thông tin mới nhất, nghi phạm đã bị bắt giữ tại thành phố Vinh, Nghệ An vào khoảng 1h sáng ngày 18/4. Tên cướp lúc này đang trên đường lái ô tô bỏ trốn.