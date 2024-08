Nam ca sĩ Việt nổi tiếng: "Mai Thiên Vân yêu tôi thật lòng nhưng vì tôi hư nên không lấy"

Vừa qua, danh hài Thúy Nga đã tới thăm nhà ca sĩ Quang Lê. Tại đây, Quang Lê đã cho Thúy Nga vào phòng ngủ của mình để tham quan.



Trong phòng ngủ của mình, Quang Lê để rất nhiều đĩa than do chính anh thu âm, giá trị mỗi đĩa than ngoài thị trường là hơn một triệu đồng. Quang Lê cho biết, vẫn có nhiều khán chi tiền mua đĩa than của anh để thưởng thức âm nhạc.

Thúy Nga và Quang Lê

Ngoài đĩa than, Quang Lê còn tích trữ rất nhiều băng đĩa của những nghệ sĩ khác trong phòng để làm kỷ niệm. Anh nói: "Mấy cái đĩa này đều là kỷ niệm của tôi, tôi mua từ lâu rồi và toàn băng đĩa xưa, có những băng đĩa phát hành từ năm 1989, giờ không còn bán và cũng không biết mua ở đâu".

Ngoài băng đĩa, Quang Lê còn cất nhiều hình chụp trời trẻ của mình, từ khi còn gầy và chưa nổi tiếng. Quang Lê không ngần ngại cho khán giả xem các hình ảnh ngày xưa của mình, khiến ai cũng bất ngờ. Anh nói: "Tất cả chỉ còn là kỷ niệm".

Trong cuộc trò chuyện, Thúy Nga còn nhắc tới Mai Thiên Vân. Quang Lê nghe vậy liền lần đầu hé lộ chuyện tình giữa mình và đàn em Mai Thiên Vân.

Anh nói: "Thực ra, Mai Thiên Vân rất yêu tôi, yêu lắm, yêu thật lòng. Nhưng chúng tôi không lấy nhau vì mọi chuyện khó lắm. Mai Thiên Vân nói rằng hồi đó yêu tôi thật lòng nhưng vì tôi hư quá nên không lấy. Nếu tôi ngoan thì Mai Thiên Vân đã lấy.

Bây giờ tôi đã rất ngoan nhưng không lấy Mai Thiên Vân vì muốn lấy nhau phải có cái duyên. Lúc Mai Thiên Vân có chồng rồi thì tôi lại tiếc mối tình đó...".