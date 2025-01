Ninh Bình, mảnh đất tuyệt đẹp với non nước hữu tình, từ lâu đã trở thành điểm đến đặc biệt quen thuộc không chỉ với người miền Bắc mà còn với du khách quốc tế. Trước hết là bởi nơi đây có Tràng An, với những dòng sông uốn lượn quanh những rặng núi đá vôi hùng vĩ, các hang động kỳ bí và hệ sinh thái phong phú, giúp điểm đến này được UNESCO xếp vào danh sách Di sản Thế giới. Ngoài Tràng An, còn vô số danh thắng tuyệt mỹ để bất kỳ du khách nào cũng nên đến đây ít nhất đôi ba lần trong đời.

Từ tháng 1, tháng 2 trở đi, mùa xuân tràn ngập sắc màu của thiên hiên và lễ hội, là thời điểm lý tưởng để ghé thăm Ninh Bình. Sau đây là một lịch trình cho 48 giờ du lịch bền vững, đáng để bạn tham khảo với điểm đến Ninh Bình.

Ninh Bình cách Hà Nội khoảng 90km. Nếu xuất phát từ Thủ đô, xe limousine là lựa chọn phổ biến và thoải mái nhất. Các hãng xe như The Long Travel, Ninh Binh Excursion hay Việt Anh… cung cấp dịch vụ xe limousine 9-16 chỗ, được trang bị ghế ngả, wifi và nước uống miễn phí. Xe khởi hành từ trung tâm Hà Nội hoặc sân bay Nội Bài với giá vé từ 150.000 đến 250.000 VND mỗi chiều. Đây là phương tiện lý tưởng cho những du khách muốn kết hợp giữa sự tiện nghi và tiết kiệm thời gian.

Xe khách từ các bến xe lớn như Giáp Bát hoặc Mỹ Đình là lựa chọn kinh tế hơn. Giá vé chỉ dao động từ 120.000 đến 150.000 VND mỗi chiều. Rẻ hơn nữa có thể đi tàu hỏa từ ga Hà Nội đến ga Ninh Bình, mức giá từ 70.000 đến 150.000 VND với các tuyến SE1, SE5, hay SE19, thời gia tàu đi trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

Những người từ TP.HCM, Huế, Đà Nẵng hoặc các tỉnh xa có thể bay đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) hoặc Thọ Xuân (Thanh Hóa). Từ đây dễ dàng tiếp tục hành trình đến Ninh Bình bằng xe khách, limousine hoặc tàu hỏa như trên.

Nếu muốn trải nghiệm chuyến đi dài, xe giường nằm đường dài từ các thành phố lớn phía Nam đến Ninh Bình cũng là một lựa chọn, dù thời gian di chuyển có thể từ 10 đến 16 giờ.

Với đa dạng phương tiện di chuyển, hành trình khám phá Ninh Bình ngày nay rất thuận lợi từ mọi vùng miền.

Những cơ sở lưu trú đạt “điểm giỏi” trên Booking, Agoda

Việc chọn cơ sở lưu trú tùy thuộc vào việc một du khách đi một mình, đi theo nhóm bạn, hay theo gia đình. Dù vậy, những đánh giá trên mức 9 điểm ở các website booking nổi tiếng là gợi ý không tồi.

Đối với những nhóm bạn trẻ yêu thích sự tiện lợi và tiết kiệm, Tam Coc Center Boutique Hotel là một lựa chọn, với điểm số 9,7/10 trên Booking.com (490 đánh giá tính đến thời điểm này). Nằm ngay trung tâm Tam Cốc, khách sạn này không chỉ thuận tiện cho việc di chuyển mà còn gây ấn tượng bởi không gian thoáng, sáng. Một lựa chọn khác cũng được yêu thích là Tam Coc Guest House & Hostel, được điểm 9,4/10 trên Agoda (hơn 100 đánh giá), phòng nghỉ được trang bị sạch sẽ, dịch vụ chu đáo, có các phòng dorm phù hợp với ngân sách của các bạn trẻ.

Với những gia đình muốn tìm điểm nghỉ dưỡng trong tầm giá vừa phải, Ninh Binh Premier Hotel là một nơi có thể tham khảo, đạt 8,8/10 trên Booking.com (gần 100 đánh giá). Khách sạn cung cấp các phòng rộng rãi và tiện nghi, đảm bảo sự thoải mái cho các gia đình. Hoặc The Reed Hotel, với hơn 1300 lượt đánh giá, điểm 8,3/10 trên Agoda. Các hạng phòng này nhìn chung giá bao gồm bữa sáng miễn phí, và vị trí thuận lợi để di chuyển đến các điểm tham quan chính.

Nếu bạn muốn tận hưởng một kỳ nghỉ sang trọng hơn, Ninh Binh Legend Hotel là lựa chọn khả dĩ. Với điểm số 8,5/10 trên Booking.com (trên 150 đánh giá), đây là khách sạn 4 sao có dịch vụ khá chuyên nghiệp. Vài năm trở lại đây, một gợi ý lý tưởng dành cho những ai tìm kiếm sự yên ả, lãng mạn và nét truyền thống là Emeralda Resort Ninh Binh, đạt 8,3/10 trên Agoda, và có đến hơn 1800 lượt đánh giá.

Buổi sáng đầu tiên trong hành trình 48 giờ tại Ninh Bình có thể bắt đầu bằng chuyến tham quan khu di tích Cố đô Hoa Lư, nơi từng là kinh đô của nước Đại Cồ Việt vào thế kỷ thứ 10. Bước chân qua cổng thành cổ, bạn sẽ được ngắm nhìn những công trình kiến trúc đậm chất lịch sử như đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và đền vua Lê Đại Hành, ẩn mình giữa cảnh quan núi non kỳ vĩ.

Đây không chỉ là cơ hội tìm hiểu về lịch sử mà còn là cách để bạn cảm nhận giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam. Khi tham quan, bạn sẽ luôn phải chú ý không chạm vào các hiện vật cổ hoặc viết vẽ lên tường, vì mỗi chi tiết nhỏ ở đây đều là một phần của di sản cần được bảo tồn.

Buổi chiều phù hợp với vài giờ đồng hồ khám phá Tràng An, một kỳ quan thiên nhiên với hệ thống hang động, sông ngòi và núi đá vôi độc đáo, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới kép.

Về Tràng An, tạp chí Lonely Planet có những dòng mô tả rất đẹp. Tại đây, du khách có thể tham gia các chuyến đi thuyền dọc theo sông Sào Khê, xuyên qua những hang động đá vôi tuyệt đẹp. Mặc dù nhiều hang động đã được mở rộng để phù hợp với thuyền du lịch, trải nghiệm này vẫn mang lại cảm giác thư giãn và thú vị. Mỗi chuyến thuyền kéo dài khoảng hai giờ, với ba lộ trình khác nhau, đưa du khách thăm quan cả hang động và đền chùa. Giá vé là 250.000 VND mỗi người, hoặc 1.000.000 VND nếu bạn muốn thuê riêng một thuyền. Lonely Planet cũng khuyến nghị du khách nên mang theo mũ và kem chống nắng, vì trên thuyền không có mái che.

Để trải nghiệm này thực sự trân trọng tiêu chí phát triển bền vững, bạn cần tuân thủ các quy định địa phương: không vứt rác xuống sông, không bẻ cành cây hay làm xáo trộn môi trường sống của động thực vật. Thay vào đó, hãy mang theo một chiếc túi vải hoặc chai nước tái sử dụng, vừa tiện lợi vừa góp phần giảm thiểu rác thải nhựa.

Nếu là lần đầu đi Tràng An, hẳn bạn sẽ có một ngày ngập tràn cảm xúc. Đến bữa tối, là thời điểm thích hợp nhất để cùng đoàn của mình thưởng thức bữa ăn đậm đà hương vị Ninh Bình với đặc sản thịt dê núi.

Trang MIA cho biết dê núi Ninh Bình từng lọt vào danh sách 50 món đặc sản Việt (được Trung tâm kỷ lục Việt Nam xác lập năm 2012). Sở dĩ dê núi Ninh Bình có vị ngon đặc trưng là do cách chăn nuôi. Dê không phải nhốt trong chuồng trại mà được thả tự do trên núi, ăn các loại rau cỏ tự nhiên. Vì vậy, thịt dê rất săn chắc, thơm và ngon, khi ăn vào là thấy ngay sự khác biệt so với dê nuôi trong chuồng. Đặc sản dê núi Ninh Bình có thể nấu đến 20 món các loại như nhúng mẻ, súp, tái chanh, xào sả ớt, nướng mọi, tiết canh, áp chảo, hầm, hấp, lẩu...

Riêng món dê tái chanh được ghi nhận trên “bản đồ ẩm thực” của thế giới là tạp chí TasteAtlas.

Tạp chí này miêu tả: dê tái chanh là một món ăn truyền thống của Việt Nam, đặc sản của tỉnh Ninh Bình. Món này được chế biến từ thịt dê luộc với nước cốt chanh. Các thành phần khác thường bao gồm ớt, lá chanh, tỏi, hạt tiêu và vừng. Thịt phải được thái mỏng, tươi và chỉ luộc nhẹ để không mất đi vị ngọt tự nhiên. Dê tái chanh thường được phục vụ kèm theo sung, chuối xanh ngâm giấm và nước tương để chấm.

Ngày thứ hai trong hành trình 48 giờ khám phá Ninh Bình không thể thiếu chuyến thăm Hang Múa, một điểm đến được ví như "Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam" với 486 bậc thang đá dẫn lên đỉnh núi Ngọa Long.

Từ đỉnh Hang Múa, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Tam Cốc với những cánh đồng lúa bát ngát và dòng sông uốn lượn. Hang Múa đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách quốc tế, được nhắc đến trên các blog du lịch và mạng xã hội với cảnh sắc núi non đẹp như tranh vẽ.

Theo VnExpress, năm 2018 Hang Múa từng là điểm đến hot nhất tại Ninh Bình trong mắt du khách nước ngoài, vượt qua cả Tràng An, Tam Cốc hay chùa Bái Đính, theo bình chọn trên trang du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor.

Buổi chiều, nhịp cuối trong lịch trình 48 giờ, du khách nên thăm chùa Bái Đính, quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với kiến trúc độc đáo và nhiều kỷ lục như: tượng Phật bằng đồng lớn nhất và hành lang La Hán dài nhất châu Á.

Chùa Bái Đính cũng được nhiều khách Tây đánh giá cao trên các trang du lịch uy tín như TripAdvisor.

Cũng như tham quan các đền miếu cố dô, tại nơi này cần cần giữ gìn sự trang nghiêm, không gây ồn ào và tuân thủ các quy định của chùa. Việc tham gia các hoạt động tâm linh tại đây không chỉ mang lại sự bình an trong tâm hồn mà còn góp phần duy trì và phát huy giá trị văn hóa, tôn giáo của địa phương.

Kết thúc ngày thứ hai, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm sâu sắc hơn về vẻ đẹp thiên nhiên và di sản văn hóa của Ninh Bình, đồng thời thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ và tôn trọng những giá trị quý báu này.

Dưới đây là chi phí ước tính dành cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm tại Ninh Bình, bao gồm các hạng mục cơ bản và phù hợp với nhiều đối tượng du khách:

Chi phí di chuyển:

Nếu đi từ Hà Nội:

Xe limousine: 150.000 - 250.000 VND/chiều/người , tổng khứ hồi khoảng 300.000 - 500.000 VND.

, tổng khứ hồi khoảng Xe khách: 120.000 - 150.000 VND/chiều/người , tổng khứ hồi khoảng 240.000 - 300.000 VND.

, tổng khứ hồi khoảng Tàu hỏa: 70.000 - 150.000 VND/chiều/người, tổng khứ hồi khoảng 140.000 - 300.000 VND.

Nếu đi từ TP.HCM, Huế, Đà Nẵng:

Vé máy bay khứ hồi đến Hà Nội: 2.000.000 - 3.500.000 VND/người.

Xe từ sân bay đến Ninh Bình: 300.000 - 500.000 VND/người khứ hồi.

2. Chi phí lưu trú (1 đêm):

Nhóm bạn trẻ: 400.000 - 500.000 VND/phòng/đêm.

Gia đình bình dân: 800.000 - 1.000.000 VND/phòng/đêm.

Dịch vụ cao cấp: 2.000.000 - 3.000.000 VND/phòng/đêm.

3. Chi phí tham quan:

Vé vào Tràng An: 250.000 VND/người.

Vé vào Hang Múa: 100.000 VND/người.

Vé vào chùa Bái Đính (xe điện): 30.000 VND/người.

4. Chi phí ăn uống: Tạm tính cho 2 bữa chính + 1 bữa sáng:

Nhóm bạn trẻ: 300.000 - 400.000 VND/người.

Gia đình bình dân: 500.000 VND/người.

Cao cấp: 700.000 - 1.000.000 VND/người.

5. Tổng chi phí dự kiến:

Nhóm bạn trẻ: 1.500.000 - 2.500.000 VND/người (từ Hà Nội), 3.500.000 - 5.500.000 VND/người (từ TP.HCM hoặc miền Trung).

(từ Hà Nội), (từ TP.HCM hoặc miền Trung). Gia đình bình dân: 2.500.000 - 4.000.000 VND/người (từ Hà Nội), 5.000.000 - 7.000.000 VND/người (từ TP.HCM hoặc miền Trung).

(từ Hà Nội), (từ TP.HCM hoặc miền Trung). Dịch vụ cao cấp: 5.000.000 - 7.000.000 VND/người (từ Hà Nội), 8.000.000 - 10.000.000 VND/người (từ TP.HCM hoặc miền Trung).

Chi phí này chỉ để tham khảo, thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, lựa chọn phương tiện, nơi lưu trú và phong cách trải nghiệm của từng du khách.