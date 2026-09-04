Quang Hải "xả vai" cầu thủ, cùng Chu Thanh Huyền đưa con trai đi học ngày đầu năm học mới

Tổ ấm viên mãn của Quang Hải.

Mới đây, khoảnh khắc gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng bà xã Chu Thanh Huyền đưa con trai đầu lòng đi học đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong bức ảnh, nam cầu thủ ăn mặc giản dị bế con trai trên tay, trong khi Chu Thanh Huyền rạng rỡ, thời thượng đồng hành bên cạnh. Khung cảnh giản dị nhưng tràn ngập hạnh phúc gia đình nhận được không ít lời khen ngợi.

Con trai đầu lòng của Quang Hải và Chu Thanh Huyền tên thật là Nguyễn Quang Minh, tên thân mật ở nhà là Lido, sinh tháng 7/2024. Dù tuổi còn nhỏ, Lido đã sớm nhận được sự chú ý đặc biệt nhờ vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu và thường xuyên xuất hiện cùng mẹ trên khán đài để cổ vũ cho bố.

Vợ chồng nam tiền vệ chú trọng đầu tư giáo dục cho con ngay từ sớm. Lido được gia đình đăng ký học tại một trường mầm non quốc tế song ngữ uy tín tại Hà Nội với mức học phí đắt đỏ. Chu Thanh Huyền từng chia sẻ những khoảnh khắc cậu bé thể hiện khả năng tiếp thu nhanh nhạy, tự tin tương tác và đếm số bằng tiếng Anh dù vẫn đang trong giai đoạn tập nói.

Quang Hải cùng vợ đưa con trai đi học (Ảnh: FBNV)

Chu Thanh Huyền visual sáng bừng cùng chồng đưa con đi học (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống hôn nhân viên mãn

Sau khi chính thức về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của Quang Hải và Chu Thanh Huyền luôn giữ được độ "hot". Trái ngược với hình ảnh thi đấu quyết liệt trên sân cỏ, Quang Hải ngoài đời là một người chồng, người bố hết mực cưng chiều gia đình. Anh không ngần ngại phụ giúp vợ chăm sóc con nhỏ, từ việc pha sữa đến bế bồng, vui chơi cùng con mỗi khi rời sang tập luyện.

Quang Hải có tổ ấm hạnh phúc (Ảnh: FBNV)

Về phía Chu Thanh Huyền, bên cạnh công việc kinh doanh cá nhân gặt hái nhiều thành công, cô luôn là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của chồng. Thanh Huyền cùng con trai thường xuyên có mặt trên các khán đài để tiếp sức cho nam cầu thủ trong các trận đấu quan trọng. Sự thấu hiểu và đồng hành giữa hai vợ chồng đã giúp tổ ấm của cặp đôi luôn ngập tràn tiếng cười, trở thành một trong những gia đình trẻ nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của bóng đá Việt Nam.