Quang Hải trở thành cổ đông lớn của một doanh nghiệp vốn hóa nghìn tỷ

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh cơ cấu cổ đông tại Vidipha đang có nhiều thay đổi.

Cập nhập mới nhất, ông Lê Quang Hải đã mua 4,95 triệu cổ phiếu VDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha trong ngày 7/8, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 19.200 đơn vị lên gần 4,97 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu của ông Hải theo đó tăng từ 0,087% lên 22,503% vốn điều lệ, chính thức đưa cá nhân này trở thành cổ đông lớn của Vidipha. Đáng chú ý, ông Hải không có người có liên quan cùng nắm giữ cổ phiếu VDP.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh cơ cấu cổ đông tại Vidipha đang có nhiều thay đổi. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Ánh Thủy, người có liên quan đến ông Trần Văn Đạt - Thành viên HĐQT VDP, đăng ký bán toàn bộ 1,02 triệu cổ phiếu VDP, tương đương 4,62% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/8 đến 28/8/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, với mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư. Nếu hoàn tất, bà Thủy sẽ không còn sở hữu cổ phiếu VDP.

Cùng thời điểm, ông Trần Văn Đạt đăng ký bán toàn bộ 899.320 cổ phiếu VDP đang nắm giữ, tương đương 4,07% vốn điều lệ. Ông Đạt hiện là Thành viên HĐQT Vidipha và cũng thực hiện giao dịch với mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư. Sau khi hoàn tất giao dịch, vị này dự kiến không còn sở hữu cổ phiếu VDP.

Trong khi đó, ông Kiều Hữu, Chủ tịch HĐQT Vidipha, cũng đăng ký bán toàn bộ 1,65 triệu cổ phiếu VDP, tương đương 7,48% vốn. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong tháng 8/2026 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, Chủ tịch HĐQT Vidipha sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu tại doanh nghiệp.

Như vậy, trong khi xuất hiện một cổ đông lớn mới với tỷ lệ sở hữu 22,5%, Vidipha đồng thời ghi nhận kế hoạch thoái toàn bộ lượng cổ phiếu của một số cổ đông nội bộ và người có liên quan. Những giao dịch này có thể khiến cơ cấu cổ đông của VDP thay đổi đáng kể trong thời gian tới.

Về hoạt động kinh doanh, quý II/2026 Vidipha ghi nhận doanh thu thuần 232 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 428 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 31 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Song song với việc duy trì hoạt động kinh doanh, Vidipha đang triển khai kế hoạch nâng cấp năng lực sản xuất thông qua dự án dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Công ty dự kiến chào bán gần 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 100 tỷ đồng cho dự án. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 128 tỷ đồng, với công suất thiết kế 100 triệu chai/năm và thời điểm dự kiến đưa dây chuyền vào hoạt động là tháng 1/2028.

Năm 2026, Vidipha đặt mục tiêu doanh thu 990 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,5% và 6,5% so với năm trước. Doanh nghiệp dự kiến duy trì mức cổ tức 25%.

Về diễn biến trên sàn, cổ phiếu VDP chốt phiên ở mức 39.950 đồng/cp, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 1.279 tỷ đồng.﻿