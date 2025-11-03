Quang Dương khoe kim cương, thân thiết với Johny Đặng nhưng phản ứng của netizen mới gây chú ý

Mới đây, vận động viên pickleball Quang Dương khiến dân mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh check-in tại cửa hàng của Johnny Đặng - triệu phú gốc Việt nổi tiếng ở Mỹ, được mệnh danh là "ông vua kim hoàn" chuyên chế tác trang sức cho giới rapper thế giới.

Trong ảnh, Quang Dương tươi cười rạng rỡ bên Johnny Đặng, tay cầm hộp quà sang trọng chứa mặt dây chuyền kim cương sáng lấp lánh. Anh còn khoe khéo cảnh ngồi trong chiếc Lamborghini Aventador vàng nổi bật - chiếc xe gắn liền với hình ảnh thương hiệu của Johnny Đặng.

Việc Quang Dương xuất hiện tại cửa hàng Johnny Đặng lập tức thu hút sự chú ý lớn bởi anh là tên tuổi đang rất nổi trong cộng đồng pickleball Việt và thế giới. Còn nơi Quang Dương checkin lại là địa điểm từng đón nhiều ngôi sao đình đám như Drake, Travis Scott hay Snoop Dogg.

Johnny Đặng là doanh nhân Việt nổi tiếng trong lĩnh vực kim hoàn và thời trang xa xỉ, đồng thời là người tiên phong trong trào lưu "grillz" (răng kim cương) tại Hollywood.

Dù vậy, dưới phần bình luận, dân mạng Việt Nam nhanh chóng chia làm hai luồng ý kiến. Một số người tỏ ra hào hứng, khen Quang Dương ngày càng thành công. Trong khi số khác lại cho rằng cậu ấy nên tập trung vào sự nghiệp thể thao và cẩn trọng với các mối quan hệ có thể gây tranh cãi.

Một số dân mạng lại vô lý khi gợi ý Quang Dương mang chiếc vòng kim cương mới toanh khắc theo tên mình để đấu giá... làm từ thiện. Netizen lập tức bênh vực Quang Dương, cho rằng anh đã làm hết mình để quyên góp cho đồng bào miền Trung, từ đấu giá vợt pickleball đến huy chương vàng lịch sử và không cần phải nghe dèm pha của dân mạng toxic nữa.