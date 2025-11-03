HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quang Dương khoe kim cương, thân thiết với Johny Đặng nhưng phản ứng của netizen mới gây chú ý

Tú Tú |

Quang Dương xuất hiện bên "ông vua kim hoàn" gây chú ý.

Mới đây, vận động viên pickleball Quang Dương khiến dân mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh check-in tại cửa hàng của Johnny Đặng - triệu phú gốc Việt nổi tiếng ở Mỹ, được mệnh danh là "ông vua kim hoàn" chuyên chế tác trang sức cho giới rapper thế giới.

Trong ảnh, Quang Dương tươi cười rạng rỡ bên Johnny Đặng, tay cầm hộp quà sang trọng chứa mặt dây chuyền kim cương sáng lấp lánh. Anh còn khoe khéo cảnh ngồi trong chiếc Lamborghini Aventador vàng nổi bật - chiếc xe gắn liền với hình ảnh thương hiệu của Johnny Đặng.

Quang Dương khoe kim cương, thân thiết với Johny Đặng nhưng phản ứng của netizen mới gây chú ý- Ảnh 1.

Việc Quang Dương xuất hiện tại cửa hàng Johnny Đặng lập tức thu hút sự chú ý lớn bởi anh là tên tuổi đang rất nổi trong cộng đồng pickleball Việt và thế giới. Còn nơi Quang Dương checkin lại là địa điểm từng đón nhiều ngôi sao đình đám như Drake, Travis Scott hay Snoop Dogg.

Johnny Đặng là doanh nhân Việt nổi tiếng trong lĩnh vực kim hoàn và thời trang xa xỉ, đồng thời là người tiên phong trong trào lưu "grillz" (răng kim cương) tại Hollywood.

Quang Dương khoe kim cương, thân thiết với Johny Đặng nhưng phản ứng của netizen mới gây chú ý- Ảnh 2.

Dù vậy, dưới phần bình luận, dân mạng Việt Nam nhanh chóng chia làm hai luồng ý kiến. Một số người tỏ ra hào hứng, khen Quang Dương ngày càng thành công. Trong khi số khác lại cho rằng cậu ấy nên tập trung vào sự nghiệp thể thao và cẩn trọng với các mối quan hệ có thể gây tranh cãi.

Một số dân mạng lại vô lý khi gợi ý Quang Dương mang chiếc vòng kim cương mới toanh khắc theo tên mình để đấu giá... làm từ thiện. Netizen lập tức bênh vực Quang Dương, cho rằng anh đã làm hết mình để quyên góp cho đồng bào miền Trung, từ đấu giá vợt pickleball đến huy chương vàng lịch sử và không cần phải nghe dèm pha của dân mạng toxic nữa. 

Quang Dương khoe kim cương, thân thiết với Johny Đặng nhưng phản ứng của netizen mới gây chú ý- Ảnh 3.

Quang Dương khoe kim cương, thân thiết với Johny Đặng nhưng phản ứng của netizen mới gây chú ý- Ảnh 4.

Lùm xùm nợ nần của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt
Tags

Johny Đặng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại