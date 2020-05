Quảng Bình: Kẹt tiền tiêu xài, qua hàng xóm bắt trộm trâu đi bán

Chiều 15-5, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết đơn vị này vừa tạm giữ Lê Quốc Cường (SN 1972, ngụ thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản .

Đối tượng Lê Quốc Cường tai cơ quan công an

Trước đó, ngày 12-5, Công an huyện Quảng Trạch nhận được trình báo của bà Lê Thị Bê (SN 1954, ngụ thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch) về việc bị kẻ gian bắt trộm mất một con trâu, trị giá khoảng 26 triệu đồng.



Bằng nghiệp vụ điều tra, công an xác định đối tượng Lê Quốc Cường – người địa phương và là hàng xóm của nạn nhân, chính là nghi phạm thực hiện vụ trộm cắp nói trên.

Tang vật được thu hồi trả cho nạn nhân

Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai rằng do kẹt tiền nên bắt trộm trâu của bà Bê để đi bán kiếm tiền tiêu xài. Khi chưa kịp bán thì bị công an phát hiện, bắt giữ.



Hiện Công an huyện Quảng Trạch đã thu hồi tài sản và điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.