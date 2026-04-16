Quang Anh lần đầu hát tại giải Cống hiến, hồi hộp khi biết có Nguyễn Hùng dưới khán đài

Tối 15/4, lễ trao giải Cống hiến 2026 đã diễn ra tại Hà Nội. Bên cạnh các hạng mục trao giải, chương trình nghệ thuật luôn là điểm nhấn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng và gạo cội, tạo nên không gian biểu diễn đa dạng và yêu cầu cao về chuyên môn.

Quang Anh đứng chung sân khấu với Thanh Lam, Hương Tràm và loạt nghệ sĩ tên tuổi.

Xuất hiện tại sự kiện năm nay, Nguyễn Quang Anh lần đầu tham gia với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp. Nam ca sĩ đảm nhận phần trình diễn solo đồng thời góp mặt trong tiết mục chung cùng các nghệ sĩ như Thanh Lam, Võ Hạ Trâm, Nguyễn Ngọc Anh, Trang Pháp và Hương Tràm.

Việc góp mặt trong một sân khấu có tính chất chuyên môn cao với dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, đánh dấu bước chuyển mình của Nguyễn Quang Anh sau khi kết thúc hành trình tại Điểm hẹn Tài năng.

Trong phần trình diễn solo, nam ca sĩ lựa chọn ca khúc quen thuộc "Còn gì đẹp hơn" – một sáng tác đã được nhiều nghệ sĩ thể hiện. Xuất hiện với trang phục áo dài, Quang Anh mang đến cách xử lý giàu cảm xúc, tập trung vào chất giọng trữ tình và sự tiết chế.

Màn hát solo của Quang Anh.

Chia sẻ về lựa chọn này, anh cho biết: "Đây không phải là một bài hát dễ "làm mới". Giai điệu đẹp, ca từ giàu hình ảnh, lại đã in sâu trong tâm trí khán giả, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần một chút chênh vênh, người hát rất dễ bị so sánh. Tuy nhiên, tôi đã nỗ lực hết sức để mang màu sắc của riêng mình gửi tới khán giả".

Quang Anh cũng thừa nhận có phần hồi hộp khi trình diễn, bởi dưới khán đài có sự hiện diện của Huy Tuấn – giám khảo cuộc thi Điểm hẹn Tài năng 2025 mà anh từng tham gia cùng với Nguyễn Hùng – tác giả ca khúc.

Trước đó, Nguyễn Quang Anh được biết đến qua cuộc thi Điểm hẹn Tài năng, nơi anh giành giải do khán giả bình chọn. Sau chương trình, nam ca sĩ tiếp tục tham gia biểu diễn, từng bước định hình con đường nghệ thuật riêng, đồng thời phát triển các sản phẩm âm nhạc cá nhân và trau dồi kỹ năng trình diễn. Anh cũng vừa hoàn thành chương trình cao học ngành Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Dù được công chúng biết đến rộng rãi qua vai diễn trong phim Về nhà đi con, Quang Anh theo đuổi con đường âm nhạc một cách bài bản. Anh từng là thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc (Khoa Quản lý văn hóa, Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội) và xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, với bố là Ngọc Quyền – giảng viên bộ môn nhạc cụ dân tộc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Với nền tảng đào tạo chuyên nghiệp, Quang Anh đang dần vượt qua định kiến "diễn viên đi hát", được khán giả nhìn nhận như một ca sĩ thực thụ và tiếp tục nỗ lực khẳng định dấu ấn cá nhân trên con đường âm nhạc.