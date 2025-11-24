Quan Vịnh Hà 61 trẻ như 41: Bí quyết trẻ lâu gói gọn trong 5 từ, có nước "chống già" mọi phụ nữ nên dùng vào mùa đông để tăng collagen

Ở tuổi 61, Quan Vịnh Hà vẫn khiến công chúng bất ngờ vì vẻ đẹp trẻ trung, hiền hậu và thần thái rạng rỡ như thuở đôi mươi. Cuối tuần qua, nữ diễn viên đã tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ để thực hiện lời hứa với fan lâu năm. Hình ảnh của cô ngay lập tức lọt top chủ đề được bàn luận sôi nổi trên Weibo, với hàng chục nghìn bình luận khen ngợi: "Không tin nổi cô ấy đã 61 tuổi", "Gương mặt vẫn tươi sáng, dịu dàng như xưa", "Thần thái đúng chuẩn người phụ nữ an nhiên, ấm áp".

Người ta tò mò, bí quyết nào giúp Quan Vịnh Hà vẫn giữ được sự tươi trẻ và tràn đầy năng lượng ấy? Cô ấy đã tóm gọn trong 5 chữ, đó chính là: "Ấm từ trong ra ngoài" .

1. "Ấm từ trong ra ngoài" nghĩa là thế nào?

Theo y học cổ truyền, cơ thể phụ nữ vốn mang tính âm, nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi "hàn khí", tức là lạnh từ bên trong. Khi để cơ thể thường xuyên bị lạnh (tay chân lạnh, bụng lạnh, ăn uống không ấm, hay ngồi phòng điều hòa quá lâu...), mạch máu co lại, khí huyết khó lưu thông, nội tạng hoạt động trì trệ. Lâu dần, điều này khiến da dẻ kém hồng hào, tóc rụng, kinh nguyệt rối loạn, cơ thể mệt mỏi và lão hóa sớm.

Quan Vịnh Hà từng chia sẻ, phụ nữ muốn đẹp, muốn trẻ thì trước hết phải giữ cho cơ thể luôn ấm áp, cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu bên trong lạnh, khuôn mặt sẽ không thể hồng hào, cơ thể không đủ khỏe mạnh.

Đông y cho rằng, giữ ấm cơ thể là cách nuôi dưỡng dương khí, giúp tạng phủ hoạt động điều hòa, khí huyết lưu thông, làn da nhờ đó được nuôi dưỡng từ sâu bên trong. Một cơ thể "ấm" là cơ thể có khả năng trao đổi chất tốt, ngủ ngon, tiêu hóa ổn định. Tất cả đều là nền tảng giúp con người trẻ trung lâu dài.

Ngược lại, phụ nữ "hàn nội sinh", tức bên trong luôn lạnh, thường dễ mắc các vấn đề như lạnh bụng, đau bụng kinh, sạm da, da khô nẻ và cảm xúc thất thường. Đó cũng là lý do mà người xưa luôn nhắc: "Phụ nữ sợ lạnh, giữ ấm tức là giữ tuổi xuân".

Vào mùa đông, khi nhiệt độ hạ thấp, việc giữ ấm từ bên trong càng quan trọng hơn bao giờ hết. Không chỉ bằng việc mặc đủ ấm mà còn phải chăm sóc cơ thể bằng thực phẩm và thói quen sinh hoạt "ấm": Uống nước ấm, ăn thực phẩm có tính ôn, tránh đồ lạnh, thức khuya.

2. Món trà thảo mộc giúp Quan Vịnh Hà trẻ lâu, ấm cơ thể từ trong ra ngoài

Quan Vịnh Hà chọn cho mình cách chăm sóc rất giản dị: Mỗi ngày đều uống một tách trà thảo mộc tự nấu . Thức uống này gồm 3 vị chính: Táo đỏ, long nhãn và kỷ tử . Chúng đều là những vị thuốc quen thuộc trong Đông y, nổi tiếng với công dụng bổ khí huyết, dưỡng tâm, an thần và làm đẹp da.

Táo đỏ

Táo đỏ (đại táo) chứa nhiều sắt, vitamin C và chất chống oxy hóa. Đông y cho rằng táo đỏ có vị ngọt, tính ôn, giúp bổ trung ích khí, dưỡng huyết an thần. Khi cơ thể được bổ khí huyết, làn da sẽ hồng hào, tươi sáng hơn.

Long nhãn

Long nhãn khô có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ tâm tỳ, dưỡng huyết, ích trí. Giấc ngủ ngon là "liều thuốc trẻ lâu" tự nhiên, bởi khi ngủ sâu, cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng, giúp tái tạo tế bào da và duy trì độ đàn hồi.

Kỷ tử

Kỷ tử là vị thuốc quý trong Đông y, giúp bổ can thận, dưỡng huyết, sáng mắt và làm chậm quá trình lão hóa. Nhiều nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh kỷ tử chứa chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra.

Khi kết hợp 3 vị này, ta có một món trà "tam bảo dưỡng nhan" giúp cơ thể ấm từ trong ra ngoài, cải thiện tuần hoàn máu, nâng cao sức đề kháng và duy trì năng lượng tích cực.

Cách uống và lưu ý khi dùng trà thảo mộc chống già

Cách pha: Cho 5-6 quả táo đỏ, 10-12 quả kỷ tử và vài miếng long nhãn khô vào nồi nhỏ, thêm khoảng 500ml nước. Đun nhỏ lửa 10-15 phút, uống khi còn ấm.

Thời điểm tốt nhất: Uống buổi sáng sớm hoặc buổi tối trước khi ngủ giúp dưỡng tâm, ngủ sâu và giữ ấm cơ thể.

Lưu ý:

- Không nên uống quá đặc hoặc quá nhiều trong ngày, đặc biệt với người bị tiểu đường.

- Phụ nữ đang mang thai nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

- Tránh uống lạnh, vì sẽ làm giảm hiệu quả giữ ấm, trẻ lâu.

