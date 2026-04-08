Quán quân Việt bị gia đình báo mất tích: 12 tuổi đã nổi tiếng, cả tuổi thơ không được yên thân chỉ vì hát hay

Nguyễn Dương Thiện Nhân, thường được biết đến với nghệ danh Thiện Nhân, là một trong những giọng ca trẻ tiêu biểu của dòng nhạc dân ca, trữ tình tại Việt Nam. Sinh năm 2002 tại Bình Định trong một gia đình thuần nông, cô sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và nhanh chóng trở thành hiện tượng được đông đảo khán giả biết đến.

Biệt danh “cô bé Đu đủ” gắn liền với Thiện Nhân từ những ngày đầu đi hát, khi hình ảnh một cô bé mũm mĩm, chân chất nhưng sở hữu giọng ca nội lực tạo nên sự tương phản đặc biệt. Chính nét mộc mạc ấy đã giúp cô chiếm được tình cảm của công chúng ngay từ lần đầu xuất hiện.

Cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Thiện Nhân là ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2 năm 2014. Khi mới 12 tuổi, cô gây sốt tại vòng Giấu mặt với ca khúc Mẹ yêu con , chinh phục cả huấn luyện viên lẫn khán giả nhờ chất giọng giàu cảm xúc. Từ một thí sinh nhỏ tuổi, Thiện Nhân vụt sáng chỉ sau một đêm, trở thành cái tên được săn đón trên nhiều sân khấu lớn nhỏ.

Sau cuộc thi, cô chuyển vào TP.HCM để sinh sống và học tập, đồng thời nhận được sự dìu dắt của vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy. Đây được xem là giai đoạn quan trọng giúp Thiện Nhân định hình phong cách âm nhạc theo hướng dân ca và bolero, phát huy tối đa lợi thế chất giọng thiên phú.

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu quán quân, Thiện Nhân còn ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng như Mai Vàng 2014 ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất, hay chiến thắng tại Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng mùa đầu tiên năm 2017. Những thành tích này củng cố vị thế của cô trong dòng nhạc truyền thống, đặc biệt ở độ tuổi còn rất trẻ.

Tuy nhiên, sau giai đoạn hoạt động sôi nổi, Thiện Nhân có thời gian trầm lắng để tập trung cho việc học cũng như đối diện với những biến cố cá nhân. Những năm gần đây, cô từng bước quay lại với nghệ thuật thông qua các sản phẩm mới, cho thấy sự trưởng thành cả về hình ảnh lẫn giọng hát.

Điều khiến Thiện Nhân được yêu mến chính là chất giọng “chạm đến trái tim”. Giọng hát của cô mang màu sắc trong trẻo, ngọt ngào nhưng không kém phần sâu lắng, đặc biệt phù hợp với các làn điệu dân ca miền Trung và miền Nam. Dù không được đào tạo bài bản từ sớm, kỹ thuật luyến láy, nhả chữ của cô vẫn được đánh giá cao nhờ sự tự nhiên và tinh tế. Quan trọng hơn, Thiện Nhân sở hữu khả năng truyền tải cảm xúc rất riêng, khiến mỗi ca khúc đều mang một “hồn” rõ rệt, dễ dàng chạm đến người nghe.

Việc nổi tiếng từ năm 12 tuổi vừa là bệ phóng lớn, vừa là áp lực không nhỏ. Khi một đứa trẻ sớm bước vào ánh đèn sân khấu, tuổi thơ bình yên gần như bị rút ngắn. Với Thiện Nhân, hào quang đến quá sớm cũng đồng nghĩa với việc cô phải trưởng thành nhanh hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Cuộc sống nhiều biến động của Thiện Nhân

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cuộc sống riêng của Thiện Nhân lại trải qua nhiều biến động, đặc biệt là mối quan hệ với gia đình và những lựa chọn cá nhân gây tranh luận. Tháng 7/2022, dư luận bất ngờ trước thông tin gia đình đăng tải bài viết “cầu cứu” vì mất liên lạc với Thiện Nhân. Tuy nhiên, không lâu sau đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận việc mình mất tích, đồng thời chia sẻ rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn.

Theo Thiện Nhân, việc cô công khai tình cảm với người yêu đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình. Những bất đồng quan điểm kéo dài khiến cô quyết định rời khỏi nhà để được sống đúng với lựa chọn của mình. Ngoài chuyện tình cảm, mâu thuẫn còn xuất phát từ việc kiểm soát các kênh truyền thông cá nhân. Thiện Nhân từng cho biết anh chị trong gia đình giữ quyền quản lý fanpage và các nền tảng mạng xã hội, khiến cô không có toàn quyền quyết định trong công việc. Đây được xem là một trong những yếu tố khiến căng thẳng leo thang.

Sau khi rời khỏi gia đình, Thiện Nhân bắt đầu cuộc sống tự lập. Cô từng đảm nhận vị trí giám đốc một công ty du lịch, nhưng sau đó đã rời bỏ công việc để quay lại với âm nhạc - llĩnh vực gắn bó từ nhỏ.

Đầu tháng 4/2026, câu chuyện “mất tích” của Thiện Nhân một lần nữa gây xôn xao khi gia đình cho biết đã mất liên lạc với cô trong khoảng hai tháng. Theo chia sẻ từ người thân, số điện thoại của nữ ca sĩ luôn trong tình trạng khóa máy, trong khi các tài khoản mạng xã hội cũng không cập nhật kể từ giữa tháng 3.

Tuy nhiên, phía quản lý truyền thông của Thiện Nhân lại đưa ra thông tin trái ngược. Đại diện này khẳng định cô vẫn khỏe mạnh, cuộc sống ổn định và hoàn toàn chủ động trong việc hạn chế liên lạc. Theo đó, Thiện Nhân đang tập trung cho đời sống cá nhân, bao gồm cả việc tu tập và theo đuổi những mục tiêu riêng, nên không muốn bị làm phiền bởi các yếu tố bên ngoài.

Sự khác biệt trong thông tin từ hai phía cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa Thiện Nhân và gia đình. Trong khi người thân bày tỏ sự lo lắng, thì phía nữ ca sĩ lại cho rằng vấn đề đang bị “trầm trọng hóa” về mặt cảm xúc.

Ở thời điểm hiện tại, Thiện Nhân được cho là vẫn đang sống cùng người bạn đồng giới. Cô từng khẳng định không hối hận về lựa chọn của mình và xem đây là “gia đình nhỏ” mà bản thân muốn gắn bó. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình khi giảm khoảng 11kg, trở nên thon gọn và trưởng thành hơn. Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của cô vẫn chưa có bước bứt phá đáng kể, phần nào do việc dành nhiều thời gian cho các vấn đề cá nhân và định hướng cuộc sống.

Từ một quán quân nhí được yêu mến rộng rãi, hành trình trưởng thành của Thiện Nhân cho thấy mặt trái của việc nổi tiếng quá sớm. Khi ánh hào quang không chỉ mang đến cơ hội mà đi kèm áp lực, khiến 1 đứa trẻ đối diện với nhiều vấn đề và kéo theo những sự thay đổi khó lường về sau.

Ảnh: Facebook