Quán quân Thách thức giới hạn 2025: Họ bảo tôi “em chỉ hợp đi hát karaoke thôi”

Thanh Thanh vừa đoạt giải quán quân cuộc thi Thách Thức Giới Hạn 2025. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện chân tình.

Cát-xê tăng vài chục lần sau các cuộc thi

Thanh Thanh đi hát từ khi còn là sinh viên thì bạn cân bằng việc học và hát như thế nào?

Hồi đó chúng tôi lập nhóm rồi đi hát sự kiện tiệc cưới. Cũng có chút khó khăn khi vừa học vừa làm, cũng có lúc phải năn nỉ thầy cô cho thi lại, học lại nhưng không sao. Hiện tại, tôi học xong rồi, đang đợi để nhận bằng tốt nghiệp.

Bây giờ tôi chủ yếu hát phòng trà và sự kiện. Tôi cũng ra khá nhiều sản phẩm và được mọi người đón nhận. Khán giả thích tôi hát ballad.

Cát-xê của Thanh Thanh thay đổi như nào sau đăng quang quán quân?

Thay đổi nhiều. Hồi trước cát-xê của tôi rất thấp, sau khi tôi tham gia các cuộc thi thì cát-xê tốt hơn. Năm 2022, tôi tham gia cuộc thi KTRot Festival được tổ chức tại Việt Nam, có cả ca sĩ Việt Nam và Hàn Quốc tham gia. Tại cuộc thi này, tôi đoạt á quân.

Sau đó, tôi thi Tỏa sáng ước mơ 2024 của HTV và đoạt giải quán quân. Năm nay tôi thi Thách Thức Giới Hạn 2025 và tiếp tục đoạt quán quân. Năm 2019, mức cát-xê thấp nhất mà tôi nhận là 200.000 đồng thì giờ đã gấp vài chục lần rồi.

Vậy show của Thanh Thanh hiện tại thế nào?

Trộm vía, từ lúc cuộc thi chưa công bố kết quả quán quân thì hầu như ngày nào tôi cũng đã có show đi hát tại sự kiện và phòng trà. Cuối năm nên sự kiện nhiều.

Bạn đã mua nhà, xe chưa?

Tôi chưa mua. Tôi đang sống cùng ba mẹ ở quận 4. Tôi là con một. Tôi có khả năng mua nhà rồi nhưng muốn dùng tiền đó làm kinh doanh. Tôi mơ ước mở quán cà phê aucoustic tại quận 1 và mời các bạn ca sĩ về hát cho mình nghe. (cười)

Bị chê “Em chỉ hợp đi hát karaoke thôi” và thay đổi

Cha mẹ có ủng hộ Thanh Thanh theo nghề này không khi bạn còn là con một?

Trước thì ba mẹ không muốn, không ủng hộ lắm, sợ tôi bị này bị kia. Ba mẹ chỉ có mình tôi, tôi lại còn trẻ nữa nên ba mẹ sợ nhiều thứ. Tôi thuyết phục bằng cách là mình cứ tham gia các cuộc thi. Ba mẹ thấy tôi đem giải về thì không nói gì nữa, từ từ cũng xiêu lòng.

Khi theo nghề này, Thanh Thanh chuẩn bị thế nào cho việc đối diện cám dỗ và thị phi?

Từ khi theo nghề này, tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Ngày trước, tôi làm việc mới một công ty, chuyên hát cover và mash-up các ca khúc bất hủ, đăng trên tiktok. Các clip cũng rất nổi trên tiktok và có 2 luồng ý kiến trái chiều.

Tôi đọc hết, không bỏ sót cái nào nhưng không đáp trả. Nhưng cũng nhờ những bình luận trái chiều đó mà tôi thay đổi. Lúc đó, giọng hát của tôi còn non lại hát những ca khúc bất hủ nữa nên họ chê là đúng. Tôi chấp nhận.

Thực sự thì bình luận nào cũng tổn thương hết. Tôi nhớ nhất một câu, và từ câu đó mà tôi cố gắng, thay đổi. Họ bảo “Em chỉ hợp đi hát karaoke thôi”. Sau khi úp mặt vào gối khóc thì tôi cố gắng thay đổi và giờ thì mọi người cũng khen.

Sự cạnh tranh trong nghề rất lớn. Ngay cả những ca sĩ có tên tuổi cũng khó lòng mà ngày nào cũng có show. Vậy thì Thanh Thanh có bị đồng nghiệp nữ ganh ghét, chơi xấu không?

Có. Bây giờ vẫn có nhưng tôi không tiện nói ra. Nhưng may mắn là tôi hay hát cặp với ca sĩ nam nên cũng đỡ. Họ ghen ghét thì đi nói xấu mình nhưng tôi kệ. Thậm chí cả những người chưa từng tiếp xúc với tôi cũng nói xấu tôi. Tôi cũng từng mất show vì bị nói xấu nhưng đa số là khi họ nói xấu thì những người làm việc với tôi đều trao đổi thẳng thắn nên mọi việc được giải quyết nhanh chóng.

Cảm ơn Thanh Thanh đã chia sẻ!