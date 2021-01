Quán quân nhạt nhất The Voice lột xác ngỡ ngàng sau 7 năm: Bỗng hóa mỹ nhân bốc lửa, bán cả nhà đi đầu tư sự nghiệp

Suốt hơn 7 năm ca hát, Vũ Thảo My - quán quân The Voice 2013 đã ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với loạt bản ca khúc như Buông, Một Ngày Mùa Đông, Thôi Anh Cứ Đi,... Có thể nói, tuy Vũ Thảo My không phải là cái tên gắn liền với những thành tích khủng hay scandal chấn động nhưng trong suốt nhiều năm, cô vẫn tạo cho bản thân một chỗ đứng riêng và chưa bao giờ đánh mất đi chính mình giữa showbiz đầy thị phi.

Thậm chí, gương mặt này còn mất hút nhiều năm, đến khán giả cũng không thể ngờ rằng cô nàng này đã thay đổi 180 độ ở thời điểm hiện tại.

Vũ Thảo My: Quán quân nhạt nhất The Voice lột xác nhờ giảm cân, từ cô bé "quê mùa" đến mỹ nhân sexy của Vbiz

Vũ Thảo My sinh ngày 13 tháng 9 năm 1997. Ít ai biết, dì ruột của cô là Vũ Thu Phương - siêu mẫu đình đám của Vbiz. Năm 16 tuổi, Vũ Thảo My lặn lội từ Nam Định lên Hà Nội để tham dự chương trình Giọng Hát Việt 2013.

Trong suốt cuộc thi, Vũ Thảo My gây ấn tượng nhờ giọng hát đầy nội lực cùng khả năng cập nhật nhanh chóng những phong cách âm nhạc mới mẻ. Vào tháng 12/2013, cô đã vượt qua những đối thủ nặng ký như Hoàng Tôn, Cát Tường và Hà My để đăng quang ngôi vị Quán quân của chương trình Giọng Hát Việt khi vừa tròn 16 tuổi.

Thời điểm mới đăng quang, nhiều ý kiến cho rằng Vũ Thảo My chưa có tố chất nghệ sĩ khi còn quá non nớt. Ngoài ra, dù sở hữu vẻ ngoài dễ thương nhưng thời điểm đó, cô nàng vẫn chưa thật sự nổi bật so với dàn mỹ nhân cùng thời.

Bỏ qua mọi định kiến, nữ ca sĩ ngày nào đã dần hoàn thiện mình bằng việc thay đổi cách ăn mặc cũng như ra sức tập luyện thể dục để giảm cân. Nhìn những hình ảnh sexy của Vũ Thảo My ở thời điểm hiện tại, nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi thấy cô nàng thật sự đã lột xác hoàn toàn với làn da bánh mật cùng vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, sexy.

Thời điểm mới đăng quang The Voice 2013, Vũ Thảo My bị nhiều người nhận xét là quá nhạt nhòa

Cô sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, ưa nhìn nhưng không thật sự nổi bật

Hơn 7 năm, Vũ Thảo My đã có màn lột xác ngoạn mục cả về nhan sắc lẫn phong cách. Body cho đến gương mặt của cô gái này khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng

Cô thay đổi sang hình tượng quyến rũ, không còn "đóng khung" bản thân trong những bộ váy áo kín đáo quen thuộc mà bung xoã bốc lửa

Body quyến rũ hậu giảm cân của cô nàng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ

Từ một cô nàng có nhan sắc không mấy nổi bật, Vũ Thảo My ngày càng xinh đẹp, dần trở thành một trong những mỹ nhân có sức hút đặc biệt của Vbiz

Bán nhà, đi ở nhà thuê để đầu tư nghệ thuật

Có thể thấy, trong bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào, Vũ Thảo My đều không ngần ngại biến đổi bản thân với nhiều tạo hình mạnh mẽ và không kém phần quyến rũ. Dù hoạt động nghệ thuật một cách chăm chỉ trong suốt nhiều năm qua là thế nhưng sự nghiệp âm nhạc của Vũ Thảo My cũng chỉ gói gọn trong hai chữ bình ổn, chưa có được bước tiến đột phá.

Năm 2020, Vũ Thảo My quyết định tung MV Và Ngày Nào Đó và Đợi Một Chút Thôi cũng như loạt dự án đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong năm 2021, cũng là năm tuổi của mình. Để làm được điều này, người đẹp đau xót cho biết đã phải bán nhà để theo đuổi đam mê: "Tôi đã phải năn nỉ bố mẹ bán căn nhà mà hai người dành làm của hồi môn để tôi lấy chồng. Tính ra cũng hơi liều lĩnh nhưng vì nghệ thuật tôi sẽ đầu tư cho xứng đáng".

Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn cho biết sẽ dừng hát ballad từ năm 2021 để rẽ sang một định hướng hoàn toàn mới.Có thể nói, sự quyết tâm và nhiệt huyết này đã khiến cho khán giả càng thêm hy vọng về một cú "hit" thật sự của Vũ Thảo My trong thời gian sắp tới.

Vũ Thảo My không ngại thử sức bản thân ở những hình tượng mới mẻ

Được biết, Vũ Thảo My sẽ có những màn comeback trong năm 2021 - năm tuổi của cô

Người đẹp tiết lộ đã phải bán nhà để theo đuổi đam mê

người hâm mộ đang trông chờ vào sự trở lại của Vũ Thảo My trong năm 2021

