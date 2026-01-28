Quán quân Mộc An: "Tôi bị NSƯT Tố Nga mắng rất nhiều nhưng vui"

Ngày 28/1, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol.1, tròn một năm sau khi giành ngôi vị Quán quân cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" 2024. Album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển sang con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ ca sĩ trẻ.

Ca sĩ Mộc An.

Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol.1 còn như một lời giới thiệu rõ nét về giọng hát của Mộc An: giọng ca dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng. NSƯT Tố Nga – người trực tiếp dìu dắt Mộc An trên con đường nghệ thuật, đồng thời là Giám đốc sản xuất kiêm biên tập album – đánh giá học trò là "một giọng hát dân gian trẻ có màu giọng rất quý, đặc biệt trong thời điểm hiện nay".

Album Mộc An Vol.1 được thực hiện dưới sự thúc đẩy quyết liệt của NSƯT Tố Nga. Theo nữ nghệ sĩ, sau khi giành Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, Mộc An vẫn còn khá non trẻ, mải mê học tập và biểu diễn, chưa có sự định hướng rõ ràng cho con đường phía trước. Chính điều đó khiến chị quyết định tạm gác lại dự án cá nhân để tập trung hoàn thiện album đầu tay cho học trò.

Mộc An và NSƯT Tố Nga.

Chia sẻ về lý do "ép tiến độ" Mộc An ra album sớm, NSƯT Tố Nga cho biết: "Tôi rất quý những tài năng trẻ. Tôi yêu quý Mộc An không chỉ vì tài năng mà còn vì cái tên như người, mộc mạc, chân thành, nhưng rất 'ngáo ngơ'. Sau khi giành Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, tôi rất tiếc khi mãi mà Mộc An chưa có bước tiến tiếp theo, chưa ra mắt sản phẩm để ghi dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp.

Vì vậy, dù Mộc An rất bận học, thi cử, tôi vẫn lên kế hoạch, 'ép tiến độ' bằng được để thực hiện album Vol.1 cho em nhằm tạo đà để em tiếp tục gặt hái thành công. Mộc An xứng đáng được như vậy".

Về phía mình, cầm trên tay album đầu tiên trong sự nghiệp, Mộc An thừa nhận đây là dấu mốc vô cùng đặc biệt. Nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động khi nhắc đến người cô, người thầy đã đồng hành cùng mình.

Mộc An không chỉ hát hay hơn mà còn ngày càng xinh đẹp.

"Thú thực, tôi bị cô giáo là NSƯT Tố Nga mắng rất nhiều nhưng tôi lại rất vui vì được mắng. Bởi tôi thấy mình còn non nớt, chưa có kinh nghiệm để hoạch định con đường phát triển cũng như hình ảnh cho sự nghiệp. Tôi biết ơn cô đã không quản ngại khó khăn, vất vả để hoàn thiện album cho tôi và định hướng con đường nghệ thuật cho tôi. Tôi thấy mình rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ và yêu thương vô điều kiện như vậy".

Album Mộc An Vol.1 gồm 8 ca khúc mang âm hưởng dân gian trữ tình: Mưa xuân (thơ Nguyễn Bính, nhạc Huy Thục) – song ca cùng NSND Thúy Ngần, NSND Vân Quyền và nhóm bè Cadillac; Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh; Huế – tình yêu của tôi; Em chọn lối này; Tình ta biển bạc đồng xanh – song ca cùng Viết Danh; Em vẫn chờ anh; Hai đầu nỗi nhớ; Rặng trâm bầu.

Điểm đặc biệt của album là không có ca khúc mới, toàn bộ đều là những bài hát đã đi cùng năm tháng. Với một ca sĩ sinh năm 2002, đây được xem là thử thách lớn khi phải đối diện với sự so sánh từ khán giả. Tuy nhiên, theo NSƯT Tố Nga, đây là cách tốt nhất để khán giả nhận diện rõ nội lực, màu giọng dân gian rất riêng của Mộc An, đồng thời thể hiện bản lĩnh và tinh thần không ngại thử thách của nữ ca sĩ trẻ.

Dù thể hiện các ca khúc quen thuộc, Mộc An không tạo cảm giác cũ. Giọng hát của cô mang tinh thần tươi mới, trong sáng, đúng với tuổi trẻ nhưng vẫn giữ được độ đằm sâu cần thiết. Ca khúc Mưa xuân được chọn mở đầu album, không chỉ bởi thời điểm phát hành giáp Tết mà còn bởi đây là bài hát thể hiện rõ nhất màu giọng phảng phất hơi hướng các nghệ sĩ gạo cội xưa của Mộc An. Ê-kíp đã xây dựng không gian âm nhạc đậm chất hội làng, mời NSND Thúy Ngần và NSND Vân Quyền tham gia phần hát đế, tạo nên không khí dân gian giàu cảm xúc.

Sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng Mộc An lại bộc lộ tài năng từ rất sớm.

Bên cạnh việc làm nổi bật màu giọng đặc trưng, album còn cho thấy sự đa dạng trong giọng hát của Mộc An với các ca khúc dân gian tiêu biểu ba miền Bắc – Trung – Nam. Sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, nhưng Mộc An không đóng khung mình trong dân ca miền Trung, mà thể hiện khá trọn vẹn các sắc thái vùng miền khác nhau. Đặc biệt, trong ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh, khi song ca cùng Viết Danh, Mộc An cho thấy sự hòa quyện mềm mại, tạo nên một phiên bản mới mẻ cho ca khúc quen thuộc.

Ít ai biết, phía sau album đầu tay là hành trình 7 năm không bỏ cuộc của Mộc An. Khi đang học hệ Trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, gia đình cô gặp biến cố lớn, không còn khả năng chu cấp, buộc cô đứng trước nguy cơ phải bỏ học. Trong lúc khó khăn nhất, Mộc An nhận được những lời mời đi hát từ anh chị, bạn bè, tự đi diễn để kiếm tiền vừa tiếp tục học tập vừa phụ giúp gia đình.

Sinh ra trong gia đình thuần nông có 5 anh chị em, Mộc An là con út. Không ai trong gia đình theo nghệ thuật, nhưng cô sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam bằng tài năng bẩm sinh. Suốt 7 năm, nữ ca sĩ tự xoay xở trang trải học phí và cuộc sống. Sau khi đăng quang Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, cuộc sống của cô dần ổn định hơn với nhiều cơ hội đứng trên các sân khấu lớn.

Chia sẻ về album đầu tay, Mộc An cho biết đây là lời tri ân dành cho thầy cô, anh chị, bạn bè và cũng là lời chào gửi tới khán giả đã và đang dành tình cảm cho giọng hát của cô. Mộc An Vol.1 là sự khởi đầu, mở ra chặng đường mới để nữ ca sĩ trẻ từng bước tìm kiếm, định vị bản sắc riêng và tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật đã lựa chọn.